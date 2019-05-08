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「直接民主論壇」來台中 綠批成果沒了要看什麼？

2019-05-08 15:50聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

「現代直接民主全球論壇」創辦人之一的Bruno Kafmann4月19日率團拜訪市政府，副市長令狐榮達接見，就10月份將在台中舉辦「現代直接民主全球論壇」交換意見。

民進黨台中市議員周永鴻說，諷刺的是，直接民主概念中最重要的「參與式預算」及「青年審議委員會」被市長盧秀燕取消了。副市長楊瓊瓔表示，相關預算刪除，但市府計畫將推動「升級版的參與式預算。」

周永鴻表示，2019年10月在台中舉辦「現代直接民主全球論壇」，首次在台灣舉行，預估全球80個國家、300位以上的學者專家、公民團體及媒體記者與會。他呼籲市府儘快恢復青年審議委員會及參與式預算，讓來自全球各地的直接民主專家與民團體，看到台中真正直接民主。

周永鴻說，「現代直接民主全球論壇」之所以要來台中舉辦，是因2018年底開始前市長林佳龍邀請Kafmann來訪台中，並以台中市政府的參與式預算、青年審議委員會展現台中直接民主中的成果，並力邀該論壇到台中市舉辦。周永鴻說，他當時擔任民政局局長，陪同Kafmann參訪參與式預算成果之一的「柳川老街的美化與改善」，當時柳川里長還分享並稱讚這項成就。

市府表示要發展的是「升級版的參與式預算」，但周永鴻質疑，預算都刪了如何升級？

民政局表示，過去推動參與式預算因後續提案須由各相關局處執行，卻無固定預算來源，均由各局處預算勻支，排擠各機關既有業務經費，反而影響基本的公共服務品質。

民政局強調，市府會請各局處執行既有業務納入公民參與的適切性及可能性，讓施政更貼近人民需求，民眾可以經審議式民主的方式，參與政府決策，進而影響預算編列，符合參與式預算的精神，市府團隊很務實面對。

民進黨議員周永鴻（中）等人批市府取消參與式預算等直接民主成果，市府回應升級版更務...
民進黨議員周永鴻（中）等人批市府取消參與式預算等直接民主成果，市府回應升級版更務實。記者陳秋雲／攝影
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