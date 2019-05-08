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中市里長補選傳綠內戰? 民進黨罕澄清唯一支持陳雅惠

2019-05-08 14:28聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市第三屆南區國光里里長補選5月11日舉行投票，民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，民進黨提名的里長候選人是陳雅惠，選舉期間無論假消息或故意混淆民進黨支持者的舉動層出不窮，市黨部今天特別呼籲民進黨員支持提名的候選人陳雅惠。

南區國光里長候選人包括登記登記第一號民進黨的陳雅惠、登記第二號無黨的謝苡薫。外傳謝苡薰是民進黨員，這場里長選舉是「網內互打」民進黨市黨部執行長翁誌偉說，謝苡薫是民進黨員，但已遭停權。謝苡薰這次是登記無黨籍，且在選舉公報上的經歷填「民進黨議員鄭功進助理」造成黨員混淆。

翁誌偉說，選舉期間假消息或故意混淆民進黨支持者的舉動是層出不窮，因此市黨部今天特別呼籲民進黨支持者，陳雅惠是唯一提名，市黨部唯一支持！

國光里長補選，因前里長陳仁榮辭世，民進黨提名陳里長的女兒陳雅惠參選里長。翁誌諱表示，陳雅惠一直跟隨她的父親，耳濡目染對公眾事務有熱情有使命感，可為里民謀福利，黨部與黨公職全力支持。

翁誌偉認為，台灣面臨嚴峻挑戰，民進黨也面對嚴峻的挑戰，他感謝陳雅惠在關鍵時刻，為民進黨與里民會挺身而出，展現民進黨團結的力量守護基層；他強調請支持者勿受假消息混淆，民進黨唯支持黨名國光里里長陳雅惠。

台中國光里長補選，前里長女兒陳雅惠強調承父遺志參選，由她的母親邱素貞披彩帶，兩人...
台中國光里長補選，前里長女兒陳雅惠強調承父遺志參選，由她的母親邱素貞披彩帶，兩人想到陳仁榮悲從中來。圖／聯合報系資料照片
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民進黨台中市
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