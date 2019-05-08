台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

2019-05-08 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中花博上月24日閉幕，立委洪慈庸服務處陸續接獲鄉親反映，花博園區周邊環境髒亂、到處垃圾堆積、雜草叢生。洪慈庸今天怒轟，原本為在地加分的活動，台中市政府卻怠惰處理、毫不在意，她質疑這就是台中市長盧秀燕口口聲聲所說的「後花博、顧后里」嗎？中市府說明，花博各園區目前處於撤場區間，預計到5月底正式結束。

洪慈庸指出，花博閉幕至今已經兩周，他不希望花博一結束后里就被「放生」，也別讓地方感到光榮驕傲的花博，成為后里在地鄉親的「惡夢」。她抨擊，市府團隊行政怠惰，呼籲市府別因為換了市長各項政策大轉彎，犧牲的是台中市民權益。

洪慈庸說，后里不需要再一堆蚊子館，「把空間活化使用」、「規劃在地遊憩綠地」、「維護聯外道路品質」等，都是後花博時期的基本功。她會在中央協助爭取預算，但地方政府得有規劃，否則神仙也難救。

台中市府副秘書長陳如昌表示，花博各園區目前同步撤場，已非開放參觀空間，預計5月底撤場完畢，但因廠商眾多，且各家撤場期程不定，部分的材料會逐一清出，偶有廢棄物暫時堆置在外情事，但將於內部清理完畢之後會由廠商統一載離園區。