一車違停連開19張罰單 彰化警：常被檢舉路段多宣導

2019-05-08 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化和美鎮十茂路附近民眾因違規停車，吃上大批罰單，有人甚至一次接到19張罰單，跳腳不已，彰化縣警局主動了解後，其中35張罰單有11件是同一違規行為，將建議監理站撤銷，其餘24張維持。警方強調，為避免﹂不教而殺」，將要求各分局針對常被檢舉違規停車的路段，透過社群等途徑宣導，以避免民怨。

十茂路的違規停車檢舉案引發爭議，再度凸顯交通違規檢舉的話題，依據彰化縣警察局交通隊統計，彰化縣去年檢舉交通違規告發案件達4萬2000多件，比前一年爆增3萬件，成案率達6成5。經彰化警方統計，約5成5是檢舉違規停車，其次是未打方向燈及闖紅燈。

從今年元月起，交通違規檢舉採「實名制後，今年一月到三月第一季共有7420件，比去年同期的9003件，共減少8%，顯見採實名檢舉後，可避免一些浮濫及惡意檢舉 。

很多民眾都誤以為檢舉交通違規會有檢舉獎金，甚至員警開罰單都有獎金可拿，警方表示這都不是事實，主要是隨著爆料及檢舉的風氣興盛，加上影音設備的精進與普及，讓交通檢舉案件的量與質均有大幅提升。

目前檢舉的工具以手機最多，其次是行車記錄器，除汽車用外，還有可以騎機車安裝在安全帽上的行車紀錄器，如同小蜜蜂般地靈活而方便，而且檢舉達人不乏善於使用影音設備的上班族或學生，遇有不平即會檢舉，成案率高。

警方指出，從今年元月實施檢舉實名制後，警方官網、APP受理檢舉時，檢舉人姓名、身分證字號、連絡電話(如果有必要前來說明）是必要填寫的欄位，但不管過去或現行採實名制，檢舉人資料還是受到保護，不得洩漏，且警力有限，警方的立場還是鼓勵民眾勇於檢舉違規。