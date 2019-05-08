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影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台中市長盧秀燕今天前往捷運綠線視察，她表示路上車很多、公車等好久，這些每日的交通問題經常困擾著台中人，而要解決這些交通問題，將從「完善大眾運輸路網」及「便捷道路交通建設」開始努力，其中捷運綠線又為台中的第一條捷運更是備受期待。目前捷運總進度已達83.53%，土建工程已近尾聲，而機電工程也進入全線測試，捷運電聯車已完成全線試車且自五月份開始進行機電全系統整合測試及試營運驗證，後續俟台中捷運公司完成初、履勘後台中將可於109年迎接捷運的到來。

盧秀燕表示台中捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘。

盧秀燕強調台中經濟的成長是大家有目共睹的，但經濟的發展帶來逐年增加的機動化，也同時帶來許多移動性汙染。市府近年來除了控管固定汙染源外，也致力於降低移動汙染源，避免其細懸浮微粒對於人體造成危害，因此，市府致力推動綠色大眾運輸，以降低汽機車使用，目前建設中的捷運更是一大指標，然捷運電聯車除採用目前軌道運輸中最先進的通訊式列車控制技術(CBTC)，並配有列車自動保護功能可進行最高規格的無人駕駛技術，且行控中心更設有控制員隨時監控電聯車的行駛狀況，故不只提升大眾運輸系統服務外，更引進安全、舒適、便捷的交通運輸系統。

台中市長盧秀燕指出台中捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台...
台中市長盧秀燕指出台中捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘。記者黃仲裕／攝影
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盧秀燕列車
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