影／盧秀燕視察捷運綠線 預告109年通車

2019-05-08 13:51 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今天前往捷運綠線視察，她表示路上車很多、公車等好久，這些每日的交通問題經常困擾著台中人，而要解決這些交通問題，將從「完善大眾運輸路網」及「便捷道路交通建設」開始努力，其中捷運綠線又為台中的第一條捷運更是備受期待。目前捷運總進度已達83.53%，土建工程已近尾聲，而機電工程也進入全線測試，捷運電聯車已完成全線試車且自五月份開始進行機電全系統整合測試及試營運驗證，後續俟台中捷運公司完成初、履勘後台中將可於109年迎接捷運的到來。

盧秀燕表示台中捷運綠線全長16.71公里，共設置18個車站，除終點捷運台中高鐵站與台鐵、高鐵共構轉乘外，捷運松竹站及捷運大慶站也分別設有台鐵連通道方便民眾轉乘。