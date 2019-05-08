準公托七成漲價當家長提款機？ 中市府：已月補7400元

2019-05-08 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行民政委員會業務質詢，市議員楊正中指出，台中市129家準公托，其中92已申請調漲，以前是「補多少、漲多少」，現在是「漲多少、補多少」反其道而行。楊正中批難道社會局把家長當提款機？他擔心實施平價托育政策家長未受其利先受害。社會局表示，調漲的托嬰中心須符合平價，審議沒有違規或經審議後才予調漲，調幅以5%為上限「沒有增加家長負擔！」

楊正中說，雖然中央說調托育費是讓教師薪資逐年調漲，但現行狀況是家長送托到不漲價的園所，反而不能申請每月補助托育1400元，超過七成的準公幼已申請漲價，家長須負擔更多的托育費，但這項政策可實施多久？教師薪資到底可保障漲多少？這些都應有具體說明。

社會局指出，台中市準公托平均收費1萬4000元，另依中央規定幼兒送準公共化托嬰中心補助6000元，托育人員投保薪資逐年增加到2萬8000元以上，明年元旦起台中市額外補助1400元「創造政府者與家長三贏。」

楊正中表示，市長盧上任前台中市僅5間公托，他希望「過去林佳龍市長做不好，盧秀燕市長來做，要迎頭趕上。」他說台中市目前公、私立立案托育中心約150家，每家平均可收35人，以內政部108年3月底統計數字台中市0～2歲人口數7萬6016人，機構送托比率只有7％，還有93%、7萬0766個嬰兒要如何獲得平價優質的服務？