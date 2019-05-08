林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



又到立委選舉年，立委和行政院部會首長都好忙，交通部長林佳龍本月2日才在立委的要求下到彰化縣和美鎮，懸宕多年，總工程費24億元的和美大肚橋工程計畫終於拍板定案；今天林佳龍再到彰化縣，一個上午連趕4場，並化身「有應公」，對立委提出的交通工程建議案幾乎都說「沒問題」。

林佳龍今天上午好忙，9點半就到田中鎮高鐵彰化站前，考察「東彰道路南段」新闢工程、接著到社頭鄉清水岩了解溫泉露營區「清水之森計畫」後續工程、大村鄉聖瑤宮廣場聽取「東彰道路北段」新闢工程簡報，與縣長王惠美、立委陳素月和柯呈枋、田中鎮長洪麗娜、社頭鄉長劉錦昌、大村長游盛等人交換意見。

林佳龍最後到彰化火車站二樓會議室，與王惠美、立委柯呈枋和黃秀芳、市長林世賢等人討論市區鐵路高架化、停車場、地方旅遊環境營造等彰化市重大交通建設與觀光發展計畫。

在高鐵鐵彰化站，國民黨籍縣長王惠美、民進黨籍立委陳素月「柔性過招」。王惠美說，在前縣長卓伯源和國民黨籍立委努力下，爭取完成高鐵彰化站和高鐵特定區開發工程，加速南彰化生活圈的發展；陳素月說，前縣長魏明谷任內完成東彰道路，讓南彰化民眾多了一條便捷的對外聯絡道路，也早在民國91年間就積極爭取高鐵彰化站。

彰化縣八卦山麓人口密集，但因缺乏南北縱向快速路網，縣府規畫八卦山西側新公路系統建設計畫，即開闢東彰道路，分北段、中段及南延段等3段推動，全長約28公里。

今天討論的工程是東彰道路南延段計畫，起點從高鐵彰化站南側大社南路口 ，向南延伸經過中州路口，轉往東南沿大崙排水農路拓寬，再與縣道152線平交後，採共線至二水鄉民生路口。交通部在106年11月核定到二水鄉都市計畫區，長6.95公里，拓寬為20至23公尺，採雙向四車道建置，沿線高壓電線全部地下化。

交通部公路總局局長陳彥伯說，交通建設最重要是用地取得，交通部對各縣市提出的交通建設都會「滾動式檢討」，不是要取消工程計畫經費，是讓經費運用更靈活，不會因用地取得或工程延誤而卡住。

林佳龍說，東彰道路南延段工程交通部負責都市計畫外的路段，原只有6.95公里，總經費6.84億元，另一部分都都市計畫內道路，由內政部營建署負責；縣府和立委爭取的修正計畫，是二水鄉路段原本沿堤岸內都市計畫土地規畫，因會徵收到民地，希望修改到堤岸外，使用非都市計畫土地，就不必徵收民地，更容易推動，但交通部會增加負擔1.56億元。