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台中花博閉幕滿地垃圾 洪慈庸怒批后里被「放生」

林佳龍在彰化連趕4個行程 王惠美和陳素月柔性過招

2019-05-08 13:11聯合報 記者何烱榮╱即時報導

又到立委選舉年，立委和行政院部會首長都好忙，交通部長林佳龍本月2日才在立委的要求下到彰化縣和美鎮，懸宕多年，總工程費24億元的和美大肚橋工程計畫終於拍板定案；今天林佳龍再到彰化縣，一個上午連趕4場，並化身「有應公」，對立委提出的交通工程建議案幾乎都說「沒問題」。

林佳龍今天上午好忙，9點半就到田中鎮高鐵彰化站前，考察「東彰道路南段」新闢工程、接著到社頭鄉清水岩了解溫泉露營區「清水之森計畫」後續工程、大村鄉聖瑤宮廣場聽取「東彰道路北段」新闢工程簡報，與縣長王惠美、立委陳素月和柯呈枋、田中鎮長洪麗娜、社頭鄉長劉錦昌、大村長游盛等人交換意見。

林佳龍最後到彰化火車站二樓會議室，與王惠美、立委柯呈枋和黃秀芳、市長林世賢等人討論市區鐵路高架化、停車場、地方旅遊環境營造等彰化市重大交通建設與觀光發展計畫。

在高鐵鐵彰化站，國民黨籍縣長王惠美、民進黨籍立委陳素月「柔性過招」。王惠美說，在前縣長卓伯源和國民黨籍立委努力下，爭取完成高鐵彰化站和高鐵特定區開發工程，加速南彰化生活圈的發展；陳素月說，前縣長魏明谷任內完成東彰道路，讓南彰化民眾多了一條便捷的對外聯絡道路，也早在民國91年間就積極爭取高鐵彰化站。

彰化縣八卦山麓人口密集，但因缺乏南北縱向快速路網，縣府規畫八卦山西側新公路系統建設計畫，即開闢東彰道路，分北段、中段及南延段等3段推動，全長約28公里。

今天討論的工程是東彰道路南延段計畫，起點從高鐵彰化站南側大社南路口 ，向南延伸經過中州路口，轉往東南沿大崙排水農路拓寬，再與縣道152線平交後，採共線至二水鄉民生路口。交通部在106年11月核定到二水鄉都市計畫區，長6.95公里，拓寬為20至23公尺，採雙向四車道建置，沿線高壓電線全部地下化。

交通部公路總局局長陳彥伯說，交通建設最重要是用地取得，交通部對各縣市提出的交通建設都會「滾動式檢討」，不是要取消工程計畫經費，是讓經費運用更靈活，不會因用地取得或工程延誤而卡住。

林佳龍說，東彰道路南延段工程交通部負責都市計畫外的路段，原只有6.95公里，總經費6.84億元，另一部分都都市計畫內道路，由內政部營建署負責；縣府和立委爭取的修正計畫，是二水鄉路段原本沿堤岸內都市計畫土地規畫，因會徵收到民地，希望修改到堤岸外，使用非都市計畫土地，就不必徵收民地，更容易推動，但交通部會增加負擔1.56億元。

林佳龍說，他原則上同意這修正計畫，交通部辦理東彰道路南延段工程第一階段推動時，縣府和鄉公所能同步配合辦理用地取得，縮短這項工程施工時程，交通建設不緊要快，還要品質好。

交通部長林佳龍今天到彰化縣田中鎮了解東彰道路南延段工程，立委陳素月（站者）致詞歡...
交通部長林佳龍今天到彰化縣田中鎮了解東彰道路南延段工程，立委陳素月（站者）致詞歡迎。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府提出東彰道路南延段工程修正計畫，爭取最南的二水鄉路段從徵收堤岸內都市計...
彰化縣政府提出東彰道路南延段工程修正計畫，爭取最南的二水鄉路段從徵收堤岸內都市計畫區土地規畫，移到堤岸外非都計畫區土地，不用徵收民地。記者何烱榮／攝影
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縣長王惠美（右2）說林佳龍當過台中市長，應是最接地氣的交通部長，會全力支持彰化縣...
縣長王惠美（右2）說林佳龍當過台中市長，應是最接地氣的交通部長，會全力支持彰化縣生活圈交通建設。記者何烱榮／攝影
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交通部公路總局局長陳彥伯說明東彰道路南延段修正計畫，希望縣府能加速取得道路土地。...
交通部公路總局局長陳彥伯說明東彰道路南延段修正計畫，希望縣府能加速取得道路土地。記者何烱榮／攝影
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高鐵林佳龍都市計畫
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