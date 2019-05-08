彰化根除C肝總動員 醫院外展門診追到洗腎室

2019-05-08 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



據統計洗腎患者約有10%合併C型肝炎，彰化縣政府宣示要3年減半、6年根除C肝，將全縣洗腎患者列入首要目標，衛福部彰化醫院開辦「外展門診」為洗腎患者治療C肝，首創醫師及個案管理師下鄉到各地診所洗腎室，讓患者洗腎時同時看診。

C肝口服藥價高達幾十萬元，但今年起只要C肝抗體陽性超過6個月且C肝病毒陽性者，就可進入健保口服新藥治療。彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，彰化縣共31家洗腎院所，有21家沒有相關科別醫師可治療C肝，洗腎患者常忽略C肝治療，為了方便他們就診，醫院的「外展門診」將診間拉到各地的洗腎室，也免收掛號費及部分負擔。

楊智超及個管師洪雅琳今天上午帶著C肝新藥到二林鎮瑞林診所及溪湖鎮旭安診所複診，71歲的洪萬春老阿公正在瑞林診所洗腎，楊智超當場看診後拿了C肝口服藥給診所護理師，請阿公現場服一顆藥，再拿一顆藥給他帶回去隔天服用，之後來洗腎時再讓他當場服藥，循環此模式服用3個月新藥療程。

「都追到洗腎室，我還能拒絕嗎？」洪萬春說，他洗腎已7年了，檢測後有C肝，沒什麼特別不舒服，本來沒有想要積極治療，但醫師都追到他洗腎的診所，還不用付藥錢，大大減輕負擔。