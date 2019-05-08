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彰化根除C肝總動員 醫院外展門診追到洗腎室

2019-05-08 12:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

據統計洗腎患者約有10%合併C型肝炎，彰化縣政府宣示要3年減半、6年根除C肝，將全縣洗腎患者列入首要目標，衛福部彰化醫院開辦「外展門診」為洗腎患者治療C肝，首創醫師及個案管理師下鄉到各地診所洗腎室，讓患者洗腎時同時看診。

C肝口服藥價高達幾十萬元，但今年起只要C肝抗體陽性超過6個月且C肝病毒陽性者，就可進入健保口服新藥治療。彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，彰化縣共31家洗腎院所，有21家沒有相關科別醫師可治療C肝，洗腎患者常忽略C肝治療，為了方便他們就診，醫院的「外展門診」將診間拉到各地的洗腎室，也免收掛號費及部分負擔。

楊智超及個管師洪雅琳今天上午帶著C肝新藥到二林鎮瑞林診所及溪湖鎮旭安診所複診，71歲的洪萬春老阿公正在瑞林診所洗腎，楊智超當場看診後拿了C肝口服藥給診所護理師，請阿公現場服一顆藥，再拿一顆藥給他帶回去隔天服用，之後來洗腎時再讓他當場服藥，循環此模式服用3個月新藥療程。

「都追到洗腎室，我還能拒絕嗎？」洪萬春說，他洗腎已7年了，檢測後有C肝，沒什麼特別不舒服，本來沒有想要積極治療，但醫師都追到他洗腎的診所，還不用付藥錢，大大減輕負擔。

楊智超指出，C肝患者較易轉變為肝硬化或肝癌，而洗腎合併C肝患者長期與針頭及血液接觸，更需要治好C肝，保護自己也保護家人及護理人員。

衛福部彰化醫院開辦「外展門診」，彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超下鄉為洗腎患者治療C...
衛福部彰化醫院開辦「外展門診」，彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超下鄉為洗腎患者治療C肝。記者林敬家／攝影
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彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超及個管師洪雅琳今天上午到洗腎診所為患者治療C肝。圖／...
彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超及個管師洪雅琳今天上午到洗腎診所為患者治療C肝。圖／彰化醫院提供
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洗腎C肝患者
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