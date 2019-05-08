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跟完大甲媽繞境迷途20天 Battle哥：繞境有很多食物

2019-05-08 12:36聯合報 記者林佩均╱即時報導

網路頗有名氣的地板王「Battle哥(杯透哥)」(左一)跟著大甲媽祖繞境後迷途返...
網路頗有名氣的地板王「Battle哥(杯透哥)」(左一)跟著大甲媽祖繞境後迷途返家，警方尋獲並連繫鄭父(中)，家屬相當感謝。記者林佩均／翻攝
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網路頗有名氣的地板王「Battle哥(杯透哥)」，聽到音樂就能隨興跳起地板動作，上月跟著大甲媽繞境，繞境結束竟迷途在台中公園坐在木馬上睡覺，警方發現帶回派出所，查出原來姓鄭的Battle哥，家屬已通報協尋，但鄭說跟著媽祖繞境沿途信徒提供的美食「很好吃」，讓他流連忘返，結束後到一中商圈閒晃，因小有名氣，店家認出他並提供食物，讓他得以在外遊蕩20天。

知名景點台中公園上周五有民眾在旋轉木馬區內睡覺，台中市警局第二分局公園所員警將男子帶回所內關切，經查原來是網路小有名氣的地板王「Battle哥(杯透哥)」、25歲的鄭姓男子。

警方查出，鄭男父親上月22日通報協尋，追問鄭為何不返家，要睡在公園？鄭男說上月跟著大甲媽祖繞境，不過繞境結束後卻忘了怎麼回家，才會在外面流浪。

警方納悶鄭男這幾天住哪？吃什麼？鄭男天真的說，「跟著繞境時好熱鬧，有好多食物可以吃，好好吃」，繞境結束後他漫無目的閒晃到一中街，商圈店家認出他就是網路的地板王「Battle哥（杯透哥）」，會主動提供食物給他吃，吃飽就隨便找地方睡。

經警方連繫後，鄭父與阿嬤趕到派出所，看到兒子平安無事終於鬆了口氣。

鄭父說，兒子有報備要跟著大甲媽祖去南部繞境，但繞境結束卻遲遲未回家，原定要從西屯區搭計程車到大甲鎮瀾宮求助天上聖母媽祖婆，沒想到剛拜完返家途中就接到派出所電話通知找到兒子，警方的協助及媽祖婆的神蹟，讓他十分感謝。

大甲媽祖計程車台中市
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