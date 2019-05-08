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影／后里輪胎大火 周邊區域人心惶惶

2019-05-08 11:12聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市后里區廢棄輪胎堆置場7日發生大火，猛烈火勢加上大量黑煙造成周邊嚴重空汙，市政府成立空氣污染事件緊急應變小組，採最嚴格標準以火場為圓心，半徑4公里內學校都納入緊急應變範圍。不過后里周邊區域人心惶惶，擔心老廢燒出戴奧辛等有害氣體。市議員張瀞分在市議會業務質詢中，緊急詢問副市長楊瓊瓔及相關單位主管針對這起火警的應變處理狀況。

楊瓊瓔說，火勢已控制，但現場還有殘火須處理，火場半徑4公里內有17所高中職、國中小及幼兒園，市府緊急發放口罩，緊鄰工廠的泰安國小，因早上還聞得到異味，為了讓家長安心上班，市府負起照顧學童的責任，出動6輛遊覽車載孩子到原市區移地教學，透過Line群組連絡家長接小孩的時段，至於校護人力不足的，由衛生所緊急支援護理師。

楊瓊瓔還說，目前環保局的空品監測車設在后里國小，會持續監控一段時間，另外也會追蹤採驗檢測是否有汙染水源。

民政局長吳世瑋說，各區長也轉傳資訊，一、含氯的化合物燃燒才會產生戴奧辛，輪胎主要成分是橡膠，因要耐磨，所以會加硫。一般輪胎製程不含氯，燃燒後主要會造成粒狀污染物、一氧化碳及二氧化氮濃度增加，尚不會產生戴奧辛，今會有惡臭主要是不完全燃燒造成；另含氯的橡膠是氯丁二烯橡膠(新平橡膠)，一般用於膠管、迫緊電纜等，未用於輪胎。

二、防護注意事項：建議民眾於氣味未散前，緊閉門窗及戴口罩，兒童不要在戶外玩耍，收回戶外衣物。另多喝水、多吃高纖維食物（如青菜，全穀類），及高維生素C水果（如蕃茄、芭樂、木瓜、柑橘等），若民眾有呼吸不順、胸悶或氣喘症狀，建議盡速就醫。

豐原、神岡、潭子與東勢等地，今天上午仍有不少民眾表示，今天早上空氣仍有異味，神岡岸裡國小校長彭道衡說，校方上午監看空氣品質，上午取消所有戶外活動。

張瀞分追問各社區及老人關懷據點的狀況，民政局長吳世瑋說，區公所加入緊急應變小組，連繫警戒區內各里長關懷，社會局長李允傑表示，火場所在地后里區有8個社區關懷據點，隔壁的豐原區則有14個社區關懷據點，社會局已經派人關懷並勸導長輩這幾天盡量少出門，另協調衛生局請衛生所醫師及護理師，到關懷據點幫老人家做呼吸道檢測。

張瀞分還要求，針對廢棄輪胎堆置場或資源回收場這一類的火災高風險場所全面清查，要監空管理廢棄物的流向，並且了解市府違法過量堆置廢棄物，以免成為不定時炸彈。

張瀞分今天針對后里輪胎廠大火後遺症，造成后里周邊區域空汙嚴重，要求市府說明因應措施。副市長楊瓊瓔表示，這家廢棄輪胎處理廠已數度發生火災，市府重罰500萬，已要求業者遷往他處。

台中市議員張瀞分今天緊急質詢，要求市府做好因應空汙措施。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分今天緊急質詢，要求市府做好因應空汙措施。記者陳秋雲／攝影
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台中后里區安眉路廢輪胎堆置廠7日發生火災，大量黑煙密布猶如龍捲風直竄天際，周邊區...
台中后里區安眉路廢輪胎堆置廠7日發生火災，大量黑煙密布猶如龍捲風直竄天際，周邊區域空汙嚴重。圖／林忠瑋提供
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楊瓊瓔戴奧辛
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