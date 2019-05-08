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影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中后里廢輪胎昨天大火，附近居民一夜難眠，全戴口罩，門窗緊閉，有人戴口罩過一夜說寧願沒氣，也不要吸毒氣。

台中后里廢輪胎倉庫大火，燒到今天早上，消防人員仍搶救。

環保局今天派人到場處理，附近居民說很可怕，因為去年12月才發生火警，昨晚居民一夜難眠。

緊鄰火場的泰安國小今天學生移別校上課，旁邊的泰安派出所戒備待命，警方說，還好昨天今天吹南風，在北面的國小和派出所躲過濃煙，警方調監視器畫面，初判無縱火嫌疑。

后里廢輪胎大火，居民戴口罩。記者游振昇/攝影
后里廢輪胎大火，居民戴口罩。記者游振昇/攝影
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后里廢輪胎大火，居民戴口罩。記者游振昇/攝影
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后里廢輪胎大火，居民戴口罩。記者游振昇/攝影
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后里廢輪胎大火，居民戴口罩。記者游振昇/攝影
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大火
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