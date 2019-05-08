影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中后里廢輪胎昨天大火，附近居民一夜難眠，全戴口罩，門窗緊閉，有人戴口罩過一夜說寧願沒氣，也不要吸毒氣。

台中后里廢輪胎倉庫大火，燒到今天早上，消防人員仍搶救。

環保局今天派人到場處理，附近居民說很可怕，因為去年12月才發生火警，昨晚居民一夜難眠。