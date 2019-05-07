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台中機場16年後才真正升格？ 盧秀燕：不公平

2019-05-07 23:15聯合報 記者洪敬浤／台中報導

台中國際機場如何定位？市長盧秀燕表示，台中機場不該定位為廉航機場，據交通部規畫，...
台中國際機場如何定位？市長盧秀燕表示，台中機場不該定位為廉航機場，據交通部規畫，要到16年後才正式升格，對台中人並不公平。記者洪敬浤／攝影
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台中國際機場如何定位？前後任市府不同調。台中市長盧秀燕昨表示，反對將台中機場定位為廉航機場，依照交通部規畫，要等到16年後才會真正升格，對台中人而言無法接受；台中市都發局表示，台中機場應以國際機場來規畫發展。

交部：廉航不斷增航班 市長：沒增加幾班

交通部表示，台中機場扮演中部航空樞紐，所謂的「不會有旅客到台中搭廉航」，其實台中機場不僅有傳統航空公司，近來廉航航班也不斷增加，這是台中機場的優勢。民進黨台中市議會黨團批評，市府中斷台中國際機場的計畫，將毀滅台中的發展。

台中市前市長林佳龍推動台中機場升格，提出清泉崗門戶計畫，送內政部都委會審查，國發會也通過台中國際機場2035年整體發展計畫，要投入240億元，擴建停機坪、滑行道與第三航廈，預計2035年達到年旅運1000萬人次。

盧秀燕上任後，台中市都發局向內政部都委會撤回清泉崗門戶計畫，重新定位台中機場。前新北市長朱立倫日前到南投，與遊艇、旅宿業者座談時，提到台中機場要擴充航線、航班，才能帶動觀光客。

盧秀燕說，根據交通部規畫，把台中機場定位為廉航基地，但搭廉航就是要省錢，有多少人會多花上千元交通費到台中搭廉航？難怪台中機場的廉航班次沒增加幾班。

都發局：清泉崗門戶計畫有局限性 重提規畫

盧秀燕說，台中市已躍升第二大城，機場規模連高雄小港機場還不如，交通部規畫要等到2035年以後才會正式升格，如果讓民進黨繼續執政，台中機場升格就遙遙無期，對中部根本不公平。

都發局長黃文彬說，清泉崗門戶計畫有局限性，應該整體規畫，發展成為國際機場，才會把先前的規畫從內政部都委會撤回，將提出新規畫重新送；台中離亞洲主要城市的航程最短，目前旅次、航班飽和度不足，主要是政策規畫問題，應加速與國際城市對接，才可能成為國際機場。

小港機場廉航台中市
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