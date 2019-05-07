森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣杉林溪和嘉義縣山區交界的「水漾森林」是921地震後形成的堰塞湖，因景色優美成為中台灣秘境，常有山友紮營露宿，面臨髒亂，曾被知名登山客稱為「糞便與廚餘的營養濃湯」，近期又有山友划造形橡皮艇在湖上燃放信號彈惹議。

一名邱姓山友在臉書登山社團指出，5日清晨拍下有人划著彩虹馬橡皮艇到湖中，之後便燃放信號彈，湖面上因此一片紅光，其友人拍下現況，他則發文表示，「信號彈不是讓您們這樣玩的！又或者彩虹馬橡皮艇破掉在求救吧？」

該貼文一出果然引發山友討論，可正反意見兩極，有人痛批，「破壞森林生態」、「如果大火這些人擔的起嗎」、「空氣被汙染了，不配去登山露營，老鼠屎」，認為「一切都是為了打卡拍照」等；另有人認為，湖中多屎尿，敢下水也很有勇氣。

但也有人覺得，「晚上生營火怎不見這麼多人撻伐」、「煙霧彈一下就散掉了，生營火是一整夜，對森林危害不是更大」；挨批山友也在自身臉書反駁說明，在湖中拉開海上煙霧式信號彈，不是噴射形高殺傷力，完全沒留下任何殘骸、垃圾。

對此，林務局嘉義林管處表示，今有接獲相關訊息，目前已針對現有資訊進行了解，後續也會追究相關責任；而在森林放信號彈，若引發火災，依森林法第53條是有刑責的；而燃放，如有汙染環境，依森林法第43條，也可裁處行政罰鍰。

而水漾森林近年環境汙染問題也越發明顯，知名登山客「雪羊」去年就曾發表「這些年，那些『壞掉』的秘境們」一文，且在文中提到「水漾森林的景致真的很美，但是千萬不要喝湖水，那是綜合了上萬人次糞便與廚餘的營養濃湯」。