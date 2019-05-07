親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

衛星影像曝光！大陸造第3艘航空母艦 規模亞洲第一

配合春遊補助 中市府推中台灣經典景點卡

2019-05-07 18:02中央社 台中7日電

配合春季旅遊補助，台中市政府加碼推出「中台灣經典景點卡」，包含中部13個旅遊景點套票，遊客持卡還能享有伴手禮特約商店優惠，希望促進當地觀光旅遊業發展。

台中市政府觀光旅遊局民國105年響應交通部觀光局台灣好玩卡政策，提案推出中台灣好玩卡，將中部多個知名景點門票包套販售，民眾只要購買卡片，就可到指定景點使用，不只不定期推出促銷，也可省去到場購票的時間。

市府觀旅局本月搭配春季旅遊補助，加碼推出中台灣經典景點卡，30天內可暢遊中部13個旅遊景點，包括麗寶樂園、后豐腳踏車租借、東勢林場遊樂區、中台世界博物館、車籠埔斷層保存園區等知名景點，總計原價新台幣3929元的門票，套票販售1199元。

市府觀旅局觀光企劃科長黃裕文表示，市府過去推出搭配台中花博、交通折扣與親子DIY的各種套票，相當受遊客歡迎，票卡與一卡通票證公司合作，民眾可上中台灣好玩卡網站選購套票商品，將票券加值到卡中就可到景點核銷使用，方便又環保。

黃裕文說，主題套票除內含13個熱門景點外，也與旅遊景點伴手禮業者合作，消費者持卡至貼有中台灣好玩卡特約商店貼紙的店家，憑卡消費可額外享優惠或專屬來店禮，以促進當地旅遊消費商機，詳細資訊可上中台灣好玩卡網站查詢。

伴手禮台中市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

失智長輩夜宿海生館 全國首座衛生所提供失智長照

2019-05-07 15:53

中火自認19天可改善水汙染 中市環保局：有可能嗎？

2019-05-07 15:45

南投首座物理治療所 提供魚池偏鄉復健醫療

2019-05-07 15:14

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

看問題／「友善居住環境」 比好孕包更重要

2019-05-06 23:22

註生娘娘加持 彰化送新人好孕包

2019-05-06 23:20

輔導未登記工廠 中市規畫4園區

2019-05-06 23:19

仁愛抓山谷亂倒垃圾 設監視器開罰

2019-05-06 23:17

遊客負評不斷 影響梧棲漁市人潮

2019-05-06 23:15

觀光美食加值 梧棲漁港拚轉型

2019-05-06 23:13

林明溱簽MOU 2500萬茶葉銷陸

2019-05-06 23:10

福興溫泉取代廬山 業者：看得到吃不到

2019-05-06 23:05

廬山溫泉停車場裂縫擴大 學者喊拆

2019-05-06 22:38

台中托嬰中心 將強制裝監視器

2019-05-06 22:34

影／錄影監視無效 禁倒垃圾反成棄置點清潔隊氣炸了

2019-05-06 18:32

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

網壇盛事！網球明星易楚寰率「斗六小博士」奪冠

2019-05-06 13:32

托嬰中心強制裝監視器 中巿：剩3家即達百分百

2019-05-06 13:15

梧棲漁港將轉型國際觀光漁港 投入10億經費

2019-05-06 12:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了

2019-05-07 09:57

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

政見頻跳票 高市議員：韓國瑜不信任度攀升主因

2019-05-07 11:47

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

議員控韓粉恐嚇「幫接小孩」 韓國瑜：感同身受

2019-05-06 22:42

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34

新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top