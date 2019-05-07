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說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市前任市長邱建富任內積極推動 「彰化市第二停車場興建營運暨移轉-BOT案」，並宣示將在去年12月底完成招商規劃，為期盼終於有百貨公司的彰化市民燃起希望，但時隔將近半年卻是無聲無息，被民眾質疑跳票，但縣府工務處表示，此案撥用程序在交通部核定後，就可以依程序走下去。

位在旭光西路的彰化市第二停車場，基地面積達2150坪，目前為平面收費停車場，由於鄰近南瑤宮及彰化基督教醫院周邊商圈，假日停車位往往不敷需求，但因地理位置優越，交通便捷，深具發展規模與潛力，所以前任市長邱建富任內，即計畫斥資12億元，把停車場改建為可容納660個停車位的地下2層立體停車場、地上6層的多元性複合百貨商場，兼顧停車及商業發展二者的需求。

為強化土地開發經濟效益，公所規劃以BOT（委託民間參與興建營運暨移轉）方式興建，在前縣長魏明谷的支持下，縣市簽訂意向書，由縣府將促參的招商程序委由公所辦理，由公所來招商，遴選優良廠商來投資。

邱建富任內還舉辦招商說明會，共有來自包括中友百貨、家樂福、國賓影城、秀泰影城、台灣迪卡儂等10多家知名企業代表到場交換意見，並宣示去年12月底完成招商規劃，將來如果真有百貨公司進駐，即可終結彰化沒有百貨公司的遺憾。不過，從去年年底至今，此一ＢＯＴ案並無實質進展，近日在網路上即受到關切，認為是選舉支票跳票。　

縣府工務處運輸管理科長許僅宜說，依促參條例規定，鄉鎮市公所不得辦理ＢＯＴ案，而本案是由市公所撥用停車場用地給縣府，再委託市公所辦理，是全台首例，中央與縣市都有經驗，單是認定就耗費好幾個月，如今確認法令沒有疑義後，也不必經經市代會同意。市公所已擬具土地撥用公文或計畫給縣府，近日內，即會報交通部核定，如果獲得同意，後續的招商、設計及動工即可依程序開展。

可是，第二停車場的地目是停車場用地，依促參條例規定，樓地板面積只能有三分之一供做商場使用，也就是可以做為賣場、餐廳、百貨公司，但不得經營電影院，恐將影響招商的意願。

不過，彰化市公所主任秘書許晉嘉說，依促參條例，只要縣都委會通過，樓地板面積可提高到二分之一做為商場使用，也可以經營電影院，只要中央儘速核准下來，就可以加快步伐。　　　　　　

彰化市公所計畫將目前佔地兩千坪的彰化市第二公有停車場變更為多目標綜合商場用地，可...
彰化市公所計畫將目前佔地兩千坪的彰化市第二公有停車場變更為多目標綜合商場用地，可供百貨公司、賣場及餐廳進駐。記者劉明岩／攝影
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彰化市公所計畫將目前佔地兩千坪的彰化市第二公有停車場變更為多目標綜合商場用地，可...
彰化市公所計畫將目前佔地兩千坪的彰化市第二公有停車場變更為多目標綜合商場用地，可供百貨公司、賣場及餐廳進駐。記者劉明岩／攝影
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停車場邱建富
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