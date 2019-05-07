說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市前任市長邱建富任內積極推動 「彰化市第二停車場興建營運暨移轉-BOT案」，並宣示將在去年12月底完成招商規劃，為期盼終於有百貨公司的彰化市民燃起希望，但時隔將近半年卻是無聲無息，被民眾質疑跳票，但縣府工務處表示，此案撥用程序在交通部核定後，就可以依程序走下去。

位在旭光西路的彰化市第二停車場，基地面積達2150坪，目前為平面收費停車場，由於鄰近南瑤宮及彰化基督教醫院周邊商圈，假日停車位往往不敷需求，但因地理位置優越，交通便捷，深具發展規模與潛力，所以前任市長邱建富任內，即計畫斥資12億元，把停車場改建為可容納660個停車位的地下2層立體停車場、地上6層的多元性複合百貨商場，兼顧停車及商業發展二者的需求。

為強化土地開發經濟效益，公所規劃以BOT（委託民間參與興建營運暨移轉）方式興建，在前縣長魏明谷的支持下，縣市簽訂意向書，由縣府將促參的招商程序委由公所辦理，由公所來招商，遴選優良廠商來投資。

邱建富任內還舉辦招商說明會，共有來自包括中友百貨、家樂福、國賓影城、秀泰影城、台灣迪卡儂等10多家知名企業代表到場交換意見，並宣示去年12月底完成招商規劃，將來如果真有百貨公司進駐，即可終結彰化沒有百貨公司的遺憾。不過，從去年年底至今，此一ＢＯＴ案並無實質進展，近日在網路上即受到關切，認為是選舉支票跳票。

縣府工務處運輸管理科長許僅宜說，依促參條例規定，鄉鎮市公所不得辦理ＢＯＴ案，而本案是由市公所撥用停車場用地給縣府，再委託市公所辦理，是全台首例，中央與縣市都有經驗，單是認定就耗費好幾個月，如今確認法令沒有疑義後，也不必經經市代會同意。市公所已擬具土地撥用公文或計畫給縣府，近日內，即會報交通部核定，如果獲得同意，後續的招商、設計及動工即可依程序開展。

可是，第二停車場的地目是停車場用地，依促參條例規定，樓地板面積只能有三分之一供做商場使用，也就是可以做為賣場、餐廳、百貨公司，但不得經營電影院，恐將影響招商的意願。