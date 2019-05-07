毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中太平區光德路旁台糖三公頃閒置土地長滿銀膠菊，附近居民恐慌不已，市議員李麗華今天上午會同當地太平區永隆里長張立緯，以及鄰近光隆里長張雅芳等人到場。李麗華說，她找農業局處理，農業局指稱是環保局業務，環保局說是台糖土地，她要求台中市農業局、環保局正視問題，並且要求地主台糖著手處置，也請民眾勿觸摸。

農業局林務自然保育科長徐宏銘表示，市府將儘速邀請土地管理機關、相關地主現勘，屆時會給予適度的行政協助，共同解決問題。

農業局表示，銀膠菊是台中市常見的外來入侵植物之一，其他還有小花蔓澤蘭、香澤蘭、日本菟絲子、陰香等，在台灣沒有天敵，因此生長速度快又強勢，嚴重影響生態環境及生物多樣性，造成農林經濟上的損失，並排擠台灣原生植物生存空間。請民眾及土地管理者利用簡易工具將植株連根拔起，移除植體應裝入塑膠袋並妥善密封，再交垃圾車清運處理即可。

李麗華說，這塊約三公頃土地，全長滿銀膠菊，春天開花有如滿天星，也有民眾誤認是艾草，摸了馬上紅腫，上網查資料才知是全株都有毒的銀膠菊。

她指出，銀膠菊除葉子有毒，開花會飄出花粉，吸入會造成過敏、皮膚炎，如吸入過多，還會造成肝臟和遺傳病變，附近有光隆國小、慈明高中，空地四周住滿居民，每天到大里工業區上班路過的人也很多，引起居民恐慌。