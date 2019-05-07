彰化失智長者長照機構設立 盼8區各設1所

2019-05-07 15:27 中央社 彰化7日電



彰化高仁愛學苑社區式長照服務機構今天開幕，彰化縣衛生局長葉彥伯今天指出，學苑提供失智長者長照服務，不過未來希望能在縣內8個警分局轄區達到各設1所的目標。

切膚之愛基金會附設彰化縣私立高仁愛學苑社區式服務類長期照顧服務機構，今天在彰化縣埔心鄉開幕，參加開幕儀式的貴賓有彰化縣長王惠美、葉彥伯、彰化縣社會處長王蘭心、埔心鄉長張乘瑜以及切膚之愛基金會執行長詹麗珠等人。

王惠美致詞時說，包含今天新開幕的長照機構，彰化縣共有3家失智長者長照服務機構，民眾白天可以把失智長者送到機構來照顧，晚上再把長者接回家照顧，享受天倫之樂，長者可以接受到專業的照顧，家屬也有喘息空間，年輕人可以無後顧之憂的去工作，未來也希望能把托嬰服務也設在同一棟大樓，將社福整合起來。

葉彥伯則說， 要設立專門照顧失智長者的長照機構不簡單，像是以埔心鄉的學苑為例，特別選在公立衛生所的樓上，方便長輩來到這裡接受專業的長照服務，機構內也有專業醫師、護理師和照服員等，提供專業的失智長者照顧服務。

葉彥伯指出，目前縣內失智長者的長照機構只有3所，未來希望在彰化縣警察局8個分局轄區內都能各有1所，讓家中有失智長輩的家庭安心將長輩交給政府來照顧。