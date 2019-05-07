癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「阿姨你辛苦了，獨自承受這個疾病，所帶給你的一切改變。」台中慈濟醫院護理師曾妤婷寫卡片給癌症婦人，病房朱張玉琴因為罹癌住院，人前堅強，拉上病房圍簾後卻暗自垂淚，曾妤婷看在眼裡心裡不捨，親手寫卡片給對方。

朱張玉琴今年初因乳癌疼痛到台中慈濟醫院求診，56歲的她個性開朗，但逢自己生命低谷也不想讓家人擔心，連在最親近的丈夫面前也沒掉過淚，直到「菜鳥」護理師曾妤婷看見她堅強底下的脆弱。

23歲護理師曾妤婷畢業慈濟科技大學護理系，台中慈濟醫院是她護理職涯的第一站，面對病人與家屬因疾病而生的焦慮，也曾經一度抗拒這份工作，有次她看見朱張玉琴拉起病房圍簾後默默哭泣的身影，她頓時感受了病人的苦，曾妤婷說「沒人自願生病，焦慮不安很正常」，她思考透過不同角度同理病人情緒，決定寫卡片，讓阿姨知道很多人關心並了解她的處境。