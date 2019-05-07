親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15聯合報 記者游振昇╱即時報導

「阿姨你辛苦了，獨自承受這個疾病，所帶給你的一切改變。」台中慈濟醫院護理師曾妤婷寫卡片給癌症婦人，病房朱張玉琴因為罹癌住院，人前堅強，拉上病房圍簾後卻暗自垂淚，曾妤婷看在眼裡心裡不捨，親手寫卡片給對方。

朱張玉琴今年初因乳癌疼痛到台中慈濟醫院求診，56歲的她個性開朗，但逢自己生命低谷也不想讓家人擔心，連在最親近的丈夫面前也沒掉過淚，直到「菜鳥」護理師曾妤婷看見她堅強底下的脆弱。

23歲護理師曾妤婷畢業慈濟科技大學護理系，台中慈濟醫院是她護理職涯的第一站，面對病人與家屬因疾病而生的焦慮，也曾經一度抗拒這份工作，有次她看見朱張玉琴拉起病房圍簾後默默哭泣的身影，她頓時感受了病人的苦，曾妤婷說「沒人自願生病，焦慮不安很正常」，她思考透過不同角度同理病人情緒，決定寫卡片，讓阿姨知道很多人關心並了解她的處境。

關心朱張玉琴出院後的情形，廖唯欣副護理長與曾妤婷、馮雅鈴化身「七B病房幸福快遞員」，把圓夢光碟與相片送到家，陪病49天，護理師說，和朱張玉琴的互動，讓護理師們體會「視病猶親」不只是口號，要像家人般用真心以對，療癒病人的心靈，自己在職場上也會有更豐富的收穫。

台中慈濟醫院護理師馮雅鈴（右）心疼情同母女的朱張玉琴飽受病苦，送卡片後不捨眼淚。...
台中慈濟醫院護理師馮雅鈴（右）心疼情同母女的朱張玉琴飽受病苦，送卡片後不捨眼淚。圖／台中慈濟醫院提供
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

看問題／「友善居住環境」 比好孕包更重要

2019-05-06 23:22

註生娘娘加持 彰化送新人好孕包

2019-05-06 23:20

輔導未登記工廠 中市規畫4園區

2019-05-06 23:19

仁愛抓山谷亂倒垃圾 設監視器開罰

2019-05-06 23:17

遊客負評不斷 影響梧棲漁市人潮

2019-05-06 23:15

觀光美食加值 梧棲漁港拚轉型

2019-05-06 23:13

林明溱簽MOU 2500萬茶葉銷陸

2019-05-06 23:10

福興溫泉取代廬山 業者：看得到吃不到

2019-05-06 23:05

廬山溫泉停車場裂縫擴大 學者喊拆

2019-05-06 22:38

台中托嬰中心 將強制裝監視器

2019-05-06 22:34

影／錄影監視無效 禁倒垃圾反成棄置點清潔隊氣炸了

2019-05-06 18:32

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

網壇盛事！網球明星易楚寰率「斗六小博士」奪冠

2019-05-06 13:32

托嬰中心強制裝監視器 中巿：剩3家即達百分百

2019-05-06 13:15

梧棲漁港將轉型國際觀光漁港 投入10億經費

2019-05-06 12:56

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

台中春遊補助上路 福容飯店麗寶店加碼房型免費升等

2019-05-06 11:25

特別支持真愛基金會 中市新聞局長透露為已逝癌父

2019-05-06 09:12

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了

2019-05-07 09:57

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49

高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49

台南南山公墓疑出現史前遺址 文史團體要求暫緩開發

2019-05-06 18:01

竹市青草湖水域開玩 增設天鵝船遊湖

2019-05-06 14:32

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

綠議員淚控韓粉恐嚇「接小孩」 韓：感同身受、我也被恐嚇

2019-05-06 14:21

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

影／地價稅漲價民眾無力負擔 竹縣議員要府提出救濟管道

2019-05-06 17:00

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

影／月薪4、5萬印染難找人 勞部長允諾：協助解決

2019-05-06 16:49

影／完登42座百岳 宜蘭前縣長呂國華跑完世界六大馬拉松

2019-05-06 18:07

遊客負評不斷 影響梧棲漁市人潮

2019-05-06 23:15

新手免驚！潮州鎮有機車路考練習線 上駕訓班可領1千元

2019-05-07 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top