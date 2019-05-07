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又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52聯合報 記者劉明岩╱即時報導

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要...
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。本報資料照片
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彰化縣和美鎮南佃里長臉書貼出公告，證實里內明天（8）日晚間將有喪家辦理「送肉粽」儀式，並有儀式進行路線圖，引來沿途路線民眾緊張，南佃里里長張淑美說，其實從喪宅到上車不到100公尺，到海邊再舉辦儀式，沿途不會有儀式，她也要求法師圓滿完成儀式，希望大家不要驚慌。

「送肉粽」是彰化鹿港、福興等沿海地區數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。

彰化縣在3月底連兩天有3場送肉粽儀式，到了5月第一周，則有1送煞2送肉粽儀式。先是鹿港鎮一名91歲老婦人因病服農藥自殺，本月3日出殯並當晚舉辦不同於送肉粽的送煞儀式後，福興鄉則有一名50多歲男子上吊自殺，本月5日晚間舉辦送肉粽儀式，當時下著雨，卻有社群在網路開直播。

和美鎮南佃里這場送肉粽儀式，不同鹿港於較繁瑣而完整的儀式，一路徒步做法事、 放鞭炮驅趕，而是簡化辦理。依里辦公室在臉書公布，預定明晚9點舉辦送肉粽儀式，是從喪宅出到嘉佃路，為避免引來沿途民眾驚慌，只做簡單儀式，隨即上車，沿著嘉佃路、彰草路、渭湳路、環河路到達海邊，再依習俗舉辦完整的儀式。

里長張淑美說，這是里內第一次有喪家舉辦送肉粽儀式，為避免里民的恐慌，她原本要低調處理，卻因網路在流傳只得在臉書上證實，已要求法師依儀式做圓滿處理，期求安定人心，民眾也不要過分緊張，如果有忌諱就避開路線。

主持送肉粽儀式有40年資歷的法師顏文讚說，其實送肉粽儀式沒那麼恐怖，由於路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，住家則緊閉門窗。

開車在半路上遇到「送肉粽」該怎麼辦？顏文讚說，如果與送肉粽同向，就緊跟著，不要超車，遇到叉路再避開即可，如果是對向，就停靠路邊，熄火、關燈，緊閉車窗，待送肉粽通過後，再駛離。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要...
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。本報資料照片
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「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要...
「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉。本報資料照片
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彰化縣和美鎮南佃里長臉書貼出公告，證實里內明天（8）日晚間將有喪家辦理「送肉粽」...
彰化縣和美鎮南佃里長臉書貼出公告，證實里內明天（8）日晚間將有喪家辦理「送肉粽」儀式，並有儀式進行路線圖。記者劉明岩／翻攝
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