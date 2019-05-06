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看問題／「友善居住環境」 比好孕包更重要

2019-05-06 23:22聯合報 本報記者林宛諭張明慧

彰化縣政府為了提高縣民生育率，與彰化市開化寺合作辦理「幸福加持祝生好孕」活動，彰...
彰化縣政府為了提高縣民生育率，與彰化市開化寺合作辦理「幸福加持祝生好孕」活動，彰化縣長王惠美(左四)與彰化市長林世賢昨天在開化寺主持「祝生好孕包」加持祈福活動，並當場致贈「祝生好孕包」和小金鏟子給即將於520登記結婚的新人。 記者林宛諭／攝影
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人口外移嚴重是彰化縣府面臨的大問題，為鼓勵人口增加、增產報國，王惠美團隊祭出好孕包，也繼續補助生1胎3萬；但「送好康」之際，「防弊」配套措施也要周全，免得常傳出有人領3萬不久就搬到外縣市，唯有營造多元工作機會、建立幼兒收托場域，建立「友善居住環境」，才能真正提高生育率並留住人口。

少子化和城鄉差距，是不少縣市面對的困境，其中原本為六都外第一大縣的彰化，近10年人口持續下降，從2007的131萬，目前只剩128.9萬，主要是鄰近台中市，受六都磁吸效應影響，再不「止血」，人口恐仍下滑。

女力縣長王惠美算是相當重視人口問題，上任後特別與寺廟合作首次送出民間喜歡的「祝生好孕包」，溫馨鼓勵民眾增產報國，也持續編預算補助1胎3萬，獎勵生產。

只是各縣市應都有經驗，即便政府獎勵生產的補助金再拉高，但教育小孩費用龐大，難成獎勵誘因，更何況在戶口遷移方便下，往往傳出領了獎勵金就到外縣市的案例。

要真正留住人口，其實很簡單4個字就是「安居樂業」，提供多元的工作機會、給予完善幼托福利，甚至輔導企業提供員工幼托或彈性工時等友職場等，唯有經濟當靠山，民眾才敢生養小孩。

王惠美
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