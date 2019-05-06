台中托嬰中心 將強制裝監視器

台中社會局統計，台中托嬰中心98%都已加裝監視器，涵蓋率要達百分之百。 圖／台中新聞局提供 分享 facebook

全市152家剩3家沒裝 將輔導、補助安裝

兒虐事件頻傳，兒少法修正條文要求托嬰中心裝設監視器，但相關配套尚未完成，尚無強制法源。台中市長盧秀燕昨要求台中所有的托嬰中心須強制裝監視器，給孩子更安全的環境。社會局統計全市152家公私托嬰中心，只剩3家未裝設，將輔導、補助業者安裝，覆蓋率達百分之百。

彰縣41家僅2家未裝 南投僅4家私托統統沒裝

彰化縣目前有41家托嬰中心，多數也都安裝監視器，只有2家未裝；社會處長王蘭心表示，將輔導盡速裝設。南投縣社勞處副處長張木斌說，南投縣只有4家私立托嬰中心，都位於南投市，但都未裝設監視器，未來修法完成將要求強制安裝。

台中市昨舉行公安、治安與食安會報，社會局提出托嬰中心稽查報告，台中市共有5家公立民營、147家私立托嬰中心，今年1-3月總共稽查48家，其中社政缺失有17家、消防缺失有9家、建管缺失有13家，都列管要求改善。

盧秀燕關切托嬰中心加裝監視器的比率，社會局表示全市152家公私托嬰中心，98%、149家已裝設監視器，市府105-107年補助48家托嬰中心裝設監視器，支出145萬元；目前尚未裝設的只有3家，都是近2年成立的托嬰中心。

盧秀燕說，台中的托嬰中心監視器裝設率很高，應強制托嬰中心裝設，以達到百分百涵蓋率。列席的公安委員建議，監視器除了涵蓋率要高，妥善率也要注意，否則要調閱時資料沒保存或沒有影像，有裝等於沒裝。

台中市社會局表示，上周衛福部召集各縣市開會，討論監視器設備、裝設、資料查閱與保存等方式，該辦法得等到10月才會完成，屆時才能強制要求；不過台中市剩下3家托嬰中心沒裝設監視器，市府會提供補助，要求這3家都裝設監視器，達到百分百的涵蓋率。