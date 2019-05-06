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大陸茶商採購南投茶葉 首批裝櫃運出

2019-05-06 18:21中央社 南投縣6日電

南投縣長林明溱3月訪中國大陸，促成南投縣農會與濟南茶葉集團簽署採購意向書，計畫4年採購新台幣5億元農產，第一批價值約2500萬元的高山烏龍茶與紅茶今天裝櫃運往大陸山東。

為拓展南投縣農特產品銷售管道，林明溱3月與國民黨籍立委馬文君與許淑華、南投縣農會、南投縣觀光產業聯盟協會等訪問中國大陸，期間南投縣農會與濟南茶葉集團簽署採購意向書，未來4年計畫採購5億元南投農產及加工品，首批貨品今天裝櫃。

縣府農業處表示，濟南茶葉集團向南投縣採購第一批高山烏龍茶4851公斤、紅茶216公斤，約價值新台幣2500萬元。縣府下午在台中市集貨並舉行裝櫃儀式，縣長林明溱、立委馬文君、南投縣農會總幹事曾明瑞等人出席，林明溱開心說，貨銷出去讓南投農民發大財。

林明溱表示，他與馬文君、許淑華3月走訪中國大陸，為兩岸農產品貿易做見證，其中濟南茶葉集團與南投縣農會簽訂採購意向書，從簽約到落實，短短1個多月時間就開始交貨，雙邊交易並非空談。

根據縣府統計，林明溱訪陸期間促成南投縣農會與濟南茶葉集團簽署採購意向書，4年計畫採購5億元農產及加工品，還有海南欣寶島商貿有限公司與南投縣農業合作社聯合社簽一年人民幣5000萬元採購意向書，及縣農會與杭州黑熊農業服務有限公司簽訂3年新台幣2.5億元採購意向書。

南投縣農林明溱馬文君
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