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南投雲林攜手 拓寬道路解禁大客車促觀光

2019-05-06 16:01中央社 雲林縣6日電

南投、雲林縣長林明溱、張麗善今天宣布，途經竹山桶頭往雲林草嶺的雲149乙線4個髮夾彎路段，由南投縣政府出資拓寬解禁大客車，明年爭取前瞻建設經費改善全線，以促進觀光。

南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善及地方各界上午會勘南投竹山鎮桶頭里、雲149乙線1k+600-4k+001的4處髮夾彎路段，南投縣政府允諾拓寬道路及改善交通設施，預計8月底完成、9月由道安會報審查通過，解禁甲類大客車通行，以促進草嶺、石壁及附近地區觀光。

林明溱指透過中彰投竹苗雲嘉7縣市的中台灣區域治理平台，提出縣市治理需求立即解決，南投和雲林兩縣攜手解決雲149乙線道路4個髮夾彎路段，先由南投縣政府出資新台幣429萬5000元，拓寬道路並改善交通設施，中台灣縣市互助互利；未來中台灣區域治理平台盼爭取台中清泉崗機場為國際機場，帶動更大觀光效益。

張麗善說，雲149乙線道路是通往雲林縣古坑鄉草嶺村必經道路之一，因為南投縣政府公告禁止甲類大客車通行，交通部公路總局通令嚴格取締，使大型旅遊團無法進入草嶺及石壁地區，地方反映影響觀光盼解決。

張麗善指雲149乙線1k+600-4k+001的4處髮夾彎路段，由南投縣府出資拓寬道路，改善大客車應特別注意路段，原本今年底完工期程，預計提前到8月完工、9月由道安會報審查通過開放甲類大客車通行，明年爭取前瞻建設計畫經費改善全線，跨縣攜手打拚中台灣觀光。

至於另一條連接草嶺而途經南投縣境的雲158甲線道路，雲林縣政府工務處表示，因為經費較龐大，南投及雲林縣政府未來將再研議，但遊覽車可由雲149甲線道路行經雲林樟湖再接149乙線道路，也可到達草嶺。

草嶺髮夾彎
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