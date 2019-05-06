影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府為了提高縣民生育率，與彰化市開化寺合作辦理「幸福加持祝生好孕」活動，要贈送經開化寺註生娘娘加持過的「祝生好孕包」給新人，彰化縣長王惠美說，希望新人增產報國，俗語說「要人也要神」，為了讓縣民結婚時先有好兆頭，送給新人好孕包、小金鏟子，希望新人早生貴子。

王惠美今天與彰化市長林世賢在開化寺主持「祝生好孕包」加持祈福活動，將於5月20日登記結婚的新人江先生與曹小姐也在註生娘娘前參拜，當場率先獲贈「祝生好孕包」及小金鏟。

王惠美說，彰化市開化寺是縣定古蹟、重要文化資產，主神為觀世音菩薩，而後殿的註生娘娘，許多想求子的民眾都會去朝拜，縣府與寺廟第一次合作舉辦「幸福加持‧祝生好孕」活動，謝謝主管開化寺的彰化市公所提供900支的金鏟子，祝福新人能夠「產子」，也是給新人最好的禮物。

林世賢說，開化寺的註生娘娘非常靈驗，顯赫神蹟已遠播千里，拜神明可以得到心靈的安定，比較不會煩躁，心情愉悅懷孕的機會也比較大，也感謝王縣長對於少子化出生率問題的重視，希望彰化的出生率能夠提升，對社會的經濟以及國家的安全會有正向幫助。

現在少子化問題越來越嚴重，王惠美說，彰化縣一年大約有7千到8千位新人登記結婚，一年約1萬2到1萬3千位小嬰兒誕生，希望新人拿到「祝生好孕包」，能夠心想事成、早生貴子。