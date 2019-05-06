梧棲漁港將轉型國際觀光漁港 投入10億經費

2019-05-06 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天邀農委會漁業署副署長王正芳、台中市政府海岸資源漁業發展所所長吳建成、市議員楊典忠、台中區漁會總幹事趙朝森及一支釣漁船協會總幹事王耀進等單位共同會勘梧棲漁港整體發整計劃及執行進度，中央經費將投入10億，讓梧棲漁港轉型成為國際觀光漁港。

梧棲漁港整體發展計劃分為休閒產業區、漁事作業區、行政管理區、綠地等四區。其中休閒產業區，總經費3億4867萬元、漁事作業區，總經費2498萬元，在107年完成。

本年度重點為泊地及航道疏浚、拍賣場遷建案、濱海藝術廣場改善案、製冰冷凍廠案、小船停泊區遷移至西南區案及上架場修護案，投入總經費約10億元，蔡其昌特別叮囑中央單位務必依照計劃時程來進行。

蔡其昌表示，中央將投入10億元經費配合台中港2.0計劃，進行梧棲漁港整體發展計劃，未來將轉型為智慧化的國際觀光漁港，不僅可以吃海鮮、賞美景，結合鄰近高美濕地知名觀光景點，以及三井Outlet購物中心、海洋生態館營運、台電兒童電力博物館及離岸風電產業發展等，打造海線觀光新廊帶，帶動周邊景點串聯讓海線起飛。