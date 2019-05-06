親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳子嘉：韓國瑜高雄民調輸蔡賴 韓會從高雄開始輸起

精誠所至 金石為開？如何停止纏擾的追求文化

梧棲漁港將轉型國際觀光漁港 投入10億經費

2019-05-06 12:56聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天邀農委會漁業署副署長王正芳、台中市政府海岸資源漁業發展所所長吳建成、市議員楊典忠、台中區漁會總幹事趙朝森及一支釣漁船協會總幹事王耀進等單位共同會勘梧棲漁港整體發整計劃及執行進度，中央經費將投入10億，讓梧棲漁港轉型成為國際觀光漁港。

梧棲漁港整體發展計劃分為休閒產業區、漁事作業區、行政管理區、綠地等四區。其中休閒產業區，總經費3億4867萬元、漁事作業區，總經費2498萬元，在107年完成。

本年度重點為泊地及航道疏浚、拍賣場遷建案、濱海藝術廣場改善案、製冰冷凍廠案、小船停泊區遷移至西南區案及上架場修護案，投入總經費約10億元，蔡其昌特別叮囑中央單位務必依照計劃時程來進行。

蔡其昌表示，中央將投入10億元經費配合台中港2.0計劃，進行梧棲漁港整體發展計劃，未來將轉型為智慧化的國際觀光漁港，不僅可以吃海鮮、賞美景，結合鄰近高美濕地知名觀光景點，以及三井Outlet購物中心、海洋生態館營運、台電兒童電力博物館及離岸風電產業發展等，打造海線觀光新廊帶，帶動周邊景點串聯讓海線起飛。

副署長王正芳說，本計劃除提供傳統漁船使用，維繫台灣中部海洋漁業外，也提供娛樂漁船載客從事海上觀光及魚貨直銷中心、海鮮美食與購物等觀光遊憩活動，並改善現有設施與整體景觀，朝國際化漁港努力。

立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，討論梧棲漁港轉型計畫。記者游振昇/攝影
立法院副院長蔡其昌今邀相關單位，討論梧棲漁港轉型計畫。記者游振昇/攝影
分享

梧棲蔡其昌高美濕地
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

網壇盛事！網球明星易楚寰率「斗六小博士」奪冠

2019-05-06 13:32

托嬰中心強制裝監視器 中巿：剩3家即達百分百

2019-05-06 13:15

台中3家托嬰中心無監視器 盧秀燕要求強制裝設

2019-05-06 12:40

台中春遊補助上路 福容飯店麗寶店加碼房型免費升等

2019-05-06 11:25

特別支持真愛基金會 中市新聞局長透露為已逝癌父

2019-05-06 09:12

葫蘆墩圳沒水 前後任官員交鋒

2019-05-05 23:17

看問題／口舌之爭 不如設法「有水可親」

2019-05-05 23:14

彰化新住民媽媽 台語演布袋戲

2019-05-05 23:13

推綠色人行道 學者：落實宣傳溝通 獲共識才能成功

2019-05-05 23:12

投市新鋪道路 3年不能再挖

2019-05-05 23:09

綠色人行道淪停車格 南投喊卡

2019-05-05 23:02

影／別人奉茶他奉咖啡 為媽祖繞境服務心想事成

2019-05-05 20:34

龍井西瓜節今登場 小朋友化身西瓜仙子超吸睛

2019-05-05 18:51

迎接護師節 他們脫下白衣相約看復仇者4

2019-05-05 18:45

客家嘉年華辦在豐原引好奇 在地有4分之1客家人約4.4萬

2019-05-05 14:20

網友打卡熱點 員林公園超萌小豬裝飾被偷走一半

2019-05-05 13:52

中市端防汙成績單 1至4月空品不良天數較去年減四成

2019-05-05 12:38

彰警局「小小正義使者」體驗超夯 今年續辦時間公布了

2019-05-05 11:21

影／中社花市玩具南瓜造型多 佛手飛碟還有金童玉女

2019-05-05 11:03

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19
看更多

熱門文章

捕獲2尾野生大鮸魚拍賣近3萬 東石漁民：如中樂透

2019-05-05 17:12

影／閒置高中用地變更住宅區 頭份竹南發展再添利多

2019-05-05 20:36

高嘉瑜到台南直播美食 意外讓新一代女神曝光

2019-05-06 02:04

月票加碼 北市研擬推出短程優惠票種

2019-05-06 00:20

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01

比「懸日」更有趣 基隆限定「懸郵輪」不靠老天賞臉

2019-05-05 23:02

議員質疑高雄商圈景氣未好轉 韓國瑜：非一日之寒

2019-05-06 11:06

影／春吶今晚最後壓軸 911炒熱氣氛

2019-05-05 20:01

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

鳥松濕地外來魚虎肆虐 高雄鳥會派20釣手「清理門戶」

2019-05-06 09:42

春遊宜蘭四重好康 不比暖冬補助差

2019-05-06 09:08

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

影／椅子阿婆想圓夢 愛心接力打造安全乾淨的住處

2019-05-05 14:23

公發手札印大陸節日遭質疑 苗縣府：沒有特別用意

2019-05-05 20:00

太極門中壢道館感恩26周年 點亮心燈伍伍同心

2019-05-05 20:45

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

影／潮境保育區3歲 陳其邁：祕密花園潛水點不比墾丁差

2019-05-05 21:05

「復仇者聯盟4」票根不要丟 到這裡可抽無限手套

2019-05-06 07:31

影／爭取高鐵接駁車無解 大北門居民：次等市民？

2019-05-05 20:36

影／生鮮水果裝櫃爭取大陸市場 今晚在高雄碼頭出發了

2019-05-05 20:00

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

高市未婚聯誼登場 13對年輕男女配對成功

2019-05-05 20:40

台中「禁摩」？ 市府：只汰換舊二行程 別再被網騙

2019-05-05 13:59

網友打卡熱點 員林公園超萌小豬裝飾被偷走一半

2019-05-05 13:52

不設自經區 桃園打造境內關外特區

2019-05-05 23:43

新打卡景點！雲林也有電影「魔戒」哈比人的家

2019-05-06 08:18

領回率超低 單車保管場淪oBike停車場

2019-05-05 23:26

高雄春吶最後一天 騎警隊登場

2019-05-05 17:49

「希望快快把環狀線建好」 三重小學生寫信給侯友宜

2019-05-05 17:13

布袋發展遊憩港 招商等無人

2019-05-05 23:01

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

旗津春吶落幕 樂迷雨中狂歡

2019-05-05 23:19

葫蘆墩圳沒水 前後任官員交鋒

2019-05-05 23:17

北投機廠運作20年 地方嫌吵盼遷

2019-05-05 23:54

竹縣捕蜂捉蛇經費僅能委外2個月 余筱菁批加重消防員負擔

2019-05-06 10:58

板橋蝴蝶公園光雕再進化 5月光雕有不一樣變化

2019-05-05 17:14

校園無人商店9月全部上線無望 柯文哲改口

2019-05-05 17:11

不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top