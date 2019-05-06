特別支持真愛基金會 中市新聞局長透露為已逝癌父

新聞局長吳皇昇（左）參加真愛基金會活動，並在臉書上表示感謝與支持。圖／取自吳皇昇臉書 分享 facebook 真愛基金會日前和7-11超商合作，在台中市青河門市提供給失智長輩一個在超商賣咖啡的工作機會。活動舉辦前，真愛特別強調新聞局長吳皇昇會前往，而真正的原因，吳皇昇昨晚在臉書上公布了。

原來，他的父親曾經罹癌，為了家計也未放下工作，後段人生受到不少煎熬，最後有些日子是由真愛基金會的日照中心協助照應，讓他稍感安心。他透露出這段故事，除了「幫您回了真愛的娘家」表示他個人對真愛的感謝和支持。

以下是吳皇昇的臉書PO文內容：

「我的爸爸算很早就過世，死因是肺癌，當時爸爸因想在退休年齡前去開計程車，貼補家用，按規定必須要健康檢查，卻意外診斷出得了肺癌，這對我們家、我爸爸本身，都無疑是個巨大打擊。那個時期，我自己面對了改變人生規劃的轉折，而爸爸他，則面臨了人生最後階段，那種難以言喻的身心煎熬，爸爸最放不下家庭經濟和照顧妻子的責任，然而病情逐漸加重，讓他生理和心理都受到了極大的折磨。

爸爸開始拒絕社交，把自己封閉起來，我在之中，感受到爸爸的痛苦，面對病魔，看著他一步步走向深淵，無能為力的感覺非常非常難受，難道，爸爸的晚年真的如此？

於是，我開始做功課，多方詢問醫療專業，也尋求社福協助，知道社福機構的「日照中心」可以提供基本的醫療照護和多樣的社交活動，不但讓兒女白天可以安心工作，更讓長輩病患可以調劑身心。

在千方百計的苦勸說服之下，爸爸終於願意去真愛基金會日照中心嘗試，一段時間過去，我看到了他的轉變，至少真的「開心多了」，爸爸會跟我分享他在日照機構的一些事情，從他帶回來的「作品」當中，我也發現爸爸在美術勞作似乎也有點天份！那是段令我十分安心的時光。

雖然隨著病情惡化，爸爸在日照中心的日子不長，但我永遠記得爸爸在臨終前跟我說的那一段話：『皇昇，記得幫我謝謝真愛的大家，這是我最後的人生快樂。』

爸爸過世數年了。

但是，真愛基金會和許多長照機構還在社區給許多需要的家庭提供服務，而且表現得愈來愈有能量，我很佩服！也很感激社會上永遠有一群人願意為長輩和弱勢付出，給大家溫暖。

這次應真愛基金會和7-11超商合作的活動邀請，他們要提供給失智長輩一個在超商賣咖啡的工作機會，藉此提升失智長輩的生活機能和品質。二話不說，我一定參與表達支持，內心更是充滿感恩。

同時，爸，我也幫您回了真愛的娘家。」