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影／別人奉茶他奉咖啡 為媽祖繞境服務心想事成

2019-05-05 20:34聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

別人是「奉茶」但常在台中公益活動亮相的「大福號」奉的卻是咖啡，36歲的賴孟昀原本是補教老師，經常開著紅色老胖卡「大福號」參加家鄉公益活動，連續3年在大甲媽祖遶境途中，結合10家咖啡館師傅排班奉咖啡，午茶麵包與茶點，一年比一年豐富。他說，奉咖啡時缺電就來電、各種耗材從各地寄來，一天泡500杯咖啡，都是匯集各地對媽祖與信徒的愛。

賴孟昀煮咖啡是半路出師，他運用理化知識找出黃金比例，泡出來的咖啡的確不一樣。他與家人夥伴開著大福號胖卡到處參加公益活動，主動或受邀都是免費奉上。

參加大甲媽祖遶境的信徒對大福號應該不陌生，賴孟昀第一年想隨媽祖遶境又沒時間，與東勢何朝宗建築師咖啡館聯手，打算起駕當天在中途奉咖啡，但一路找不到水電，心想如果路邊有供電的地方就好了，沒想到開至清水印刷廠前竟然看到有條電線，問主人竟得到「給有需要的用」於是大福號就開張煮咖啡，都完備就發現媽祖神轎遶境隊伍經過。

第二年有9家咖啡館串聯，今年增至10家，每家排班2小時煮咖啡。賴孟昀說，他們奉咖啡的訊息傳開，很多合作廠商主動寄耗材來，包括咖啡豆、紙杯，幾乎要什麼有什麼，他認為這都是被媽祖感召來的。

賴孟昀接受江啟臣主持的電台節目專訪，江啟臣笑問賴孟昀有被媽祖託夢嗎？賴笑說層級還不夠，他只是為媽祖與信徒服務而已！

大甲媽祖繞境途中，引人注意的紅色老胖卡就是「 大福號」圖/顏孟昀提供
大甲媽祖繞境途中，引人注意的紅色老胖卡就是「 大福號」圖/顏孟昀提供
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「 大福號」經常在公益活動中出現。圖/顏孟昀提供
「 大福號」經常在公益活動中出現。圖/顏孟昀提供
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「 大福號」顏孟昀與夥伴到各公益活動奉咖啡。圖/顏孟昀提供
「 大福號」顏孟昀與夥伴到各公益活動奉咖啡。圖/顏孟昀提供
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「 大福號」奉咖啡行公益。圖/顏孟昀提供
「 大福號」奉咖啡行公益。圖/顏孟昀提供
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咖啡館大甲媽祖遶境

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