龍井西瓜節今登場 小朋友化身西瓜仙子超吸睛

2019-05-05 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市龍井西瓜節「西瓜造型T台秀」，幼兒園小朋友穿著西瓜元素服裝走秀，相當吸睛。圖／台中市龍井區農會提供 分享 facebook

台中市政府農業局輔導龍井區農會今天在龍井區麗水里河濱公園舉辦龍井西瓜產業文化節暨節約用電宣導活動，現場安排吃西瓜比賽、西瓜造型T台秀、西瓜達人秀、健康路跑及健走等，小朋友穿上西瓜造型服走秀，化身西瓜仙子，超吸睛。龍井區農會也提供1000公斤的龍井西瓜給龍井身心障礙者協會愛心義賣，所得全數捐贈弱勢團體。

緊接著大肚區農會在5月11日在大肚國小舉行「瓜目香看」，當天一大早將要進行健行活動外，還會舉辦西瓜舞蹈創意秀、瓜類展示、吃西瓜比賽；西瓜盃慢速壘球比賽5月12日在龍井河濱壘球場登場。

農業局指出，台中市龍井區農特產品為稻米、西瓜、甘藷等作物，其中西瓜為主要經濟作物，種植面積達30公頃，栽種區為大肚溪畔河床地，每年5到6月，以及8到9月為盛產期，每公頃產量可達3萬公斤，龍井西瓜香甜多汁，是民眾夏天喜愛水果之一。

今天的人氣活動，除了吃西瓜比賽，以「西瓜造型T台秀」最吸睛，龍井區農會邀請台中市立龍井幼兒園麗水分班、山腳分班的小朋友，以西瓜元素為主軸走秀。 此外，還邀請三德、龍崗、龍津里家政班媽媽，共襄盛舉。