迎接護師節 他們脫下白衣相約看復仇者4

2019-05-05 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



南丁格爾女士在1820年5月12日出生，一生為護理奉獻，5月12日定為「國際護師節」。台中榮總今天說，為迎接即將到來的國際護師節，院方與惠康基金會、新英機械廠公司昨天共同招待院內300名多護理師、家屬，欣賞「復仇者聯盟4」，有護理師和丈夫重溫一起進電影院看電影的美好回憶，也有護理師換下白衣和媽媽一起看電影，要當「婦酬者」，感謝媽媽的辛勞，

台中榮總院長許惠恒夫婦和新英機械廠董事長何永裕夫婦全程陪同護理人員看電影，用行動表達對護理師的支持與鼓勵。許惠恒說，為感謝護理師平時辛勞，感謝惠康基金會以及何永裕董事長的支持，在護師節前夕舉辦有意義的活動，讓辛勞的護理師與家人可以放鬆、充電，共享溫馨時刻。

何永裕說，親人住院期間感受護理師專業與親切，曾想送水果表達感謝，但都被護理人員婉拒。這一份感謝在心中存放多年，直到去年擔任惠康基金會董事，向院長許惠恒提及，趁護師節系列活動，陪同護理師一起看電影。

一名病房護理師說，她平日上大夜班，回家時丈夫已經出門上班，等到丈夫下班，她也準備出門了，「好像在輪流『顧厝』」，夫妻倆上一次進電影院不記得是多久前的事了，能在護師節前夕與丈夫一起進電影院，是美好的回憶。