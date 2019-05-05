不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市中區老屋活化再生，除宮原眼科活化空間，創造中區新亮點，日式老建築改為餐廳的瓦庫燒肉外，台中市經濟發展局委託中城再生文化協會推出的台中市中區空屋媒合計畫，今舉辦成功案例分享，邀請種子手作、旬食Studio Shun等7組老屋進駐業者，分享過程的甘苦經驗。

經發局說，原本沒落的台中中區，近年來隨市府大力推動綠柳川整治、建國市場拆遷，台中車站前廣場、綠空鐵道、台中糖廠生態園區等，民間企業紛紛投入老屋活化再生，包括宮原眼科活化空間，瓦庫燒肉將日式老建築改造為餐廳、疊加時代刻痕紀錄的中山73影視藝文空間、第四信用合作社化身特色餐飲等。

經發局強調，經推動空屋媒合，成功媒合8家業者進駐中區展店，例如陶藝品牌「台客藍」所創立的「客器客氣」，發掘來自日常的生活美學；ChangeX & Bread白天是麵包坊，晚上是餐酒館、啤酒吧；300多坪大的南夜大舞廳未來將由新業者接手，打造新型態文創飲食空間。

種子手作有輕食、咖啡，以及手作教室，隱身在台中市中區綠川西街巷弄內老公寓一、二樓，保留老屋的舊式木窗、木書櫃，以及舊沙發，三樓空間由林偉手作工作坊進駐，教做禪繞畫、押花等，展現濃濃文青氣息。

種子手作業者黃美倩說，她想要超過15坪的獨立空間，騎單車在市區尋找半年，後來發現爺爺以前在中區教書，很有人文氣息，循著爺爺走過的路在中區租下一棟老公寓，屋主也很認同她的理念。