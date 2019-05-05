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不只宮原眼科！ 台中中區老屋變身文青手作坊

2019-05-05 17:19聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市中區老屋活化再生，除宮原眼科活化空間，創造中區新亮點，日式老建築改為餐廳的瓦庫燒肉外，台中市經濟發展局委託中城再生文化協會推出的台中市中區空屋媒合計畫，今舉辦成功案例分享，邀請種子手作、旬食Studio Shun等7組老屋進駐業者，分享過程的甘苦經驗。

經發局說，原本沒落的台中中區，近年來隨市府大力推動綠柳川整治、建國市場拆遷，台中車站前廣場、綠空鐵道、台中糖廠生態園區等，民間企業紛紛投入老屋活化再生，包括宮原眼科活化空間，瓦庫燒肉將日式老建築改造為餐廳、疊加時代刻痕紀錄的中山73影視藝文空間、第四信用合作社化身特色餐飲等。

經發局強調，經推動空屋媒合，成功媒合8家業者進駐中區展店，例如陶藝品牌「台客藍」所創立的「客器客氣」，發掘來自日常的生活美學；ChangeX & Bread白天是麵包坊，晚上是餐酒館、啤酒吧；300多坪大的南夜大舞廳未來將由新業者接手，打造新型態文創飲食空間。

種子手作有輕食、咖啡，以及手作教室，隱身在台中市中區綠川西街巷弄內老公寓一、二樓，保留老屋的舊式木窗、木書櫃，以及舊沙發，三樓空間由林偉手作工作坊進駐，教做禪繞畫、押花等，展現濃濃文青氣息。

種子手作業者黃美倩說，她想要超過15坪的獨立空間，騎單車在市區尋找半年，後來發現爺爺以前在中區教書，很有人文氣息，循著爺爺走過的路在中區租下一棟老公寓，屋主也很認同她的理念。

繼光工務所進駐二層樓的老屋，二樓為9家事務所、30個座位的辦公空間，一樓規畫容納20到80人的大會議室，以及大廚房，一個半月前，旬食Studio Shun業者蔡孟珊進駐，共用一樓廚房製做洋式和菓子。蔡孟珊說，共用廚房，除了租金較省，也省了裝潢、添購廚具等150多萬元。

旬食Studio Shun業者蔡孟珊（站立者）分享與台中市中區繼光工務所共用一樓...
旬食Studio Shun業者蔡孟珊（站立者）分享與台中市中區繼光工務所共用一樓餐廳製做洋式和菓子的心路歷程。記者趙容萱／攝影
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種籽手作進駐台中市中區綠川西街巷弄內老公寓一、二樓，保留老屋的舊式木窗、木書櫃，...
種籽手作進駐台中市中區綠川西街巷弄內老公寓一、二樓，保留老屋的舊式木窗、木書櫃，以及舊沙發，展現濃濃文青氣息。記者趙容萱／攝影
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旬食Studio Shun業者蔡孟珊分享與台中市中區繼光工務所共用一樓餐廳製做洋...
旬食Studio Shun業者蔡孟珊分享與台中市中區繼光工務所共用一樓餐廳製做洋式和菓子的心路歷程。記者趙容萱／攝影
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林偉手作工作坊進駐台中市中區綠川西街巷弄內老公寓三樓，展現濃濃文青氣息。記者趙容...
林偉手作工作坊進駐台中市中區綠川西街巷弄內老公寓三樓，展現濃濃文青氣息。記者趙容萱／攝影
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旬食Studio Shun業者蔡孟珊（右）分享與台中市中區繼光工務所共用一樓餐廳...
旬食Studio Shun業者蔡孟珊（右）分享與台中市中區繼光工務所共用一樓餐廳製做洋式和菓子的心路歷程。記者趙容萱／攝影
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老屋台中市建築

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