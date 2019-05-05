客家嘉年華辦在豐原引好奇 在地有1/4客家人約4.4萬

2019-05-05 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市豐原不是傳統的客家區，但台中市客委會統計，豐原約4萬4000人，陽明客家協會今天舉辦客家嘉年華會活動，不少人好奇怎麼在豐原辦客家活動。理事長張瀞分表示，豐原每4人就有1人是客家人，但有的人已不會說客家話，她希望大家認真找出身邊的客家朋友，匯集力量，將客家文化延續下去並發揚光大。

台中市政府客家事務委員會與陽明客家協會主辦客家嘉年華會活動，安排客家藝文團隊表演、客家教學闖關活動、客家美食、客家工藝展。

陽明客家協會理事長張瀞分表示，豐原區有相當多客家人，客家人愛國愛鄉、刻苦耐勞的精神令人敬佩，客家人在社會上也都有優秀的表現與成就。客委會主委江俊龍感謝陽明客家協會建立客家文化平台，透過交流學習及有趣的社區活動，集結並傳承客家文化。

立法委員江啟臣則表示，自己是客家女婿，但客家話講的還不好，需要努力學習。台中市是全國普查客家人口數第三多的縣市，政府要更努力發揚客家文化，具體形塑台中的客家形象。