客家嘉年華辦在豐原引好奇 在地有1/4客家人約4.4萬
台中市豐原不是傳統的客家區，但台中市客委會統計，豐原約4萬4000人，陽明客家協會今天舉辦客家嘉年華會活動，不少人好奇怎麼在豐原辦客家活動。理事長張瀞分表示，豐原每4人就有1人是客家人，但有的人已不會說客家話，她希望大家認真找出身邊的客家朋友，匯集力量，將客家文化延續下去並發揚光大。
台中市政府客家事務委員會與陽明客家協會主辦客家嘉年華會活動，安排客家藝文團隊表演、客家教學闖關活動、客家美食、客家工藝展。
陽明客家協會理事長張瀞分表示，豐原區有相當多客家人，客家人愛國愛鄉、刻苦耐勞的精神令人敬佩，客家人在社會上也都有優秀的表現與成就。客委會主委江俊龍感謝陽明客家協會建立客家文化平台，透過交流學習及有趣的社區活動，集結並傳承客家文化。
立法委員江啟臣則表示，自己是客家女婿，但客家話講的還不好，需要努力學習。台中市是全國普查客家人口數第三多的縣市，政府要更努力發揚客家文化，具體形塑台中的客家形象。
客家嘉年華會主辦單位安排了客家竹編工藝、客家酸柑茶、客家手工敲拓染、客家漆藝、客家童玩、客家植物染、客家諺語、客家信仰文化等，讓民眾闖關拿好禮，很多大小朋友玩得不亦樂乎。還有客家肉丸子、客家麻糬、米糕、桑椹汁等客家美食點心，好吃又好玩。
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