中市端防汙成績單 1至4月空品不良天數較去年減四成

2019-05-05 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市環保局指出，大幅降空汙。圖/台中市環保局提供 分享 facebook

台中市環保局指出，根據行政院環保署監測站統計，今年1至4月台中市PM2.5平均值相較去年同期改善2.3微克。空氣品質不良(AQI>100)天數相較去年同期減少四成，持續展現空品改善成效。

台中市政府督促中火降載減排、爭取中央將老舊四號機組優先除役，減緩空汙。日前中火放流水超標，市府重罰2000萬元並限期改善。

環保局指出，根據環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至4月的PM2.5平均值每立方米21.4微克，相較去年同期1至4月的23.7微克，改善2.3微克。

此外，今年1至4月空氣品質不良(AQI>100)天數平均為15.8天，相較去年同期28.6天，減少約4成天數。

環保局指出，從數據中可看出今年1至4月空品不良(AQI>100)的平均天數，中市11個監測站均未超過25天，較去年同期有多個測站超過25天的情形大幅改善。

環保局長吳志超表示，固定汙染源方面，除監督中火降載，加強台中港區大型汙染源稽查，並將落實生煤自治條例，強力要求中火減煤4成。另環保局日前查獲中火放流水檢測超標，已祭出水汙法最高罰鍰處分，重罰2000萬元並限期提出符合規定的改善計畫書，期間如再有違規或屆期未能改善，將持續重罰。

移動汙染源方面，今年截至4月底，台中市機車排氣定檢率全國第一名，全市34萬輛需定檢機車中，已有95%完成排氣定檢。今年加碼補助二行程機車及21年以上的4行程機車換購6期4行程機車，截至4月底，台中二行程機車數量已降至8萬7000餘輛，環保署所列管的二行程機車淘汰率六都第一。