彰警局「小小正義使者」體驗超夯 今年續辦時間公布了

2019-05-05 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣警察局連續舉辦第三年的「小小正義使者~GO」體驗營即將展開報名，去年240名額約有5千多學童報名，成為縣內暑假最受歡迎的兒童營隊之一，縣警局今天邀彰化家扶中心40名學童率先體驗，小朋友穿上穿上「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心騎乘警用小重機車模樣相當可愛。

警察局預計在今年6月29日(週六)、6月30日(週日)、7月6日(週六)及7月7日(週日)上下午舉行8梯次共240個名額的體驗營，由於活動頗受好評，不少家長希望能增加梯次，但因小重機及警制服有限，縣警局今年仍維持與去年一樣名額。

彰化縣警局婦幼隊長李文智指出，體驗營開放報名去年秒殺，相當踴躍，須透過電腦抽籤決定，只要是彰化縣民可在警察局粉絲專頁按讚分享即可取得報名資格，小朋友參加年紀限制在5到8歲左右，活動當天要有家長陪同，相關活動辦法將於5月15日後公布於警察局官網及粉絲網頁。