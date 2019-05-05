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彰警局「小小正義使者」體驗超夯 今年續辦時間公布了

2019-05-05 11:21聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣警察局連續舉辦第三年的「小小正義使者~GO」體驗營即將展開報名，去年240名額約有5千多學童報名，成為縣內暑假最受歡迎的兒童營隊之一，縣警局今天邀彰化家扶中心40名學童率先體驗，小朋友穿上穿上「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心騎乘警用小重機車模樣相當可愛。

警察局預計在今年6月29日(週六)、6月30日(週日)、7月6日(週六)及7月7日(週日)上下午舉行8梯次共240個名額的體驗營，由於活動頗受好評，不少家長希望能增加梯次，但因小重機及警制服有限，縣警局今年仍維持與去年一樣名額。

彰化縣警局婦幼隊長李文智指出，體驗營開放報名去年秒殺，相當踴躍，須透過電腦抽籤決定，只要是彰化縣民可在警察局粉絲專頁按讚分享即可取得報名資格，小朋友參加年紀限制在5到8歲左右，活動當天要有家長陪同，相關活動辦法將於5月15日後公布於警察局官網及粉絲網頁。

家扶中心孩童今天體驗活動有「帥！馬路小英雄」、「COOL！霹靂戰警」、「指紋魔法」、「糖果巫」、「攝計你的人身」及「波力GO」等6項關卡，學習交通安全規則、認識指紋種類、了解毒品對人體的危害及113婦幼人身安全等觀念。

小朋友騎乘米你警用重機車模樣可愛。記者林敬家／攝影
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彰化縣長王惠美與完成挑戰的小朋友擊掌。記者林敬家／攝影
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彰化家扶兒率先體驗縣警局舉辦的「小小正義使者~GO」。記者林敬家／攝影
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小朋友穿上穿上「迷你版」警察制服、霹靂小組服裝及刑警背心體驗。
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