豐原葫蘆墩圳親水河岸梅雨季竟快沒水 原來設計錯誤

2019-05-05 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



豐原葫蘆墩圳親水河岸，連續多天沒水 發生爛泥巴味道。記者游振昇/攝影 分享 facebook

去年風光啟用的台中市豐原葫蘆墩圳掀蓋親水河岸工程，目前正值梅雨季節，親水河卻幾乎沒水，還發出爛泥巴味道。

台中市政府水利局長范世億表示，當初這條親水河岸設計是錯的，因為葫蘆墩圳是灌溉溝渠，水利會供農田灌溉，如果供水不夠，就不會放水到下游的親水河段，當初設計缺水時，要抽地下水讓親水河段有水流可看。

范世億說，舉辦活動時可抽地下水讓水流出現，但平時也抽水，電費高，水流掉也浪費，水利局將和附近居民溝通說明。