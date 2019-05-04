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南開文創系學生搞創意 手機也能生產豆花

2019-05-04 23:05聯合報 記者江良誠╱即時報導

「生活就是最好的創意來源」南開科技大學文創設計系畢業展，學生從生活中發想創意，不只結合新科技嘗試用物聯網生產豆花，也將傳統的寺廟斗拱以3D列印作為家具設計題材，融合傳統與科技希望在文創產業走出不同的道路。

南開文創設計系9日到13日將在台中文化創意產業園區舉辦畢業展，作品有平面設計、繪畫、造形、木工、金工、漆藝、鑲嵌玻璃等各種工藝生活用品；以及包裝設計、產品行銷設計等設計作品，除了展出作品，更希望與觀眾互動，激盪更多創意發想。

學生張文彥和同學以大家最關切的空氣、水質結合物聯網運用，作為設計發想。張文彥說，父親經營傳統豆花，豆花製作過程相當繁複，得隨時注意控制水量高低，稍不小心品質就會受到影響。

他看到父親工作相當辛苦，就想利用新科技減輕父親的工作，之前和團隊設計成功傳統茶包和女性生理用品，因此，這次以物聯網為主題，透過手機就可監控空氣品質、用水控制家電。並希望用在豆花生產，只要水量過低系統就會提醒，豆花生產過程更輕鬆，未來他考慮接下父親的豆花生意，以智能技術生產豆花。

另個團隊則是以3D列印技術做為家具設計的新方向，隊員張佐鴻說，3D列印在生活的應用會越來越多，家具是生活必須用品，因此他們以3D列印作為設計參考，但在構造上又結合相當傳統的寺廟斗拱構造，希望新科技和舊傳統能夠取得平衡，希望在家具設計應用上走出新天地。

南開科大文創設計系學生張文彥利用物聯網監測空氣品質和水位，希望擴大運用在家中的豆...
南開科大文創設計系學生張文彥利用物聯網監測空氣品質和水位，希望擴大運用在家中的豆花製造流程。記者江良誠／攝影
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南開科技大學文創設計系結合3D列印和寺廟斗拱構造設計家具，融合創新和傳統相當特別...
南開科技大學文創設計系結合3D列印和寺廟斗拱構造設計家具，融合創新和傳統相當特別。記者江良誠／攝影
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南開科技大學文創設計系結合3D列印出石獅作為實木家具把手，融合創新和傳統相當特別...
南開科技大學文創設計系結合3D列印出石獅作為實木家具把手，融合創新和傳統相當特別。記者江良誠／攝影
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南開科技大學文創設計系結合3D列印寺廟斗拱構造設計家具，融合創新和傳統相當特別。...
南開科技大學文創設計系結合3D列印寺廟斗拱構造設計家具，融合創新和傳統相當特別。記者江良誠／攝影
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文創設計系學生張文彥和同學以空氣和水為主題，結合物聯網可用手機瞭解空氣品質和用水...
文創設計系學生張文彥和同學以空氣和水為主題，結合物聯網可用手機瞭解空氣品質和用水。圖／張文彥提供
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文創設計系學生張文彥和同學以空氣和水為主題，結合物聯網可用手機瞭解空氣品質和用水...
文創設計系學生張文彥和同學以空氣和水為主題，結合物聯網可用手機瞭解空氣品質和用水。圖／張文彥提供
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