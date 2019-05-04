小沛送上悄悄製作的餅乾 說聲「媽媽我愛妳」母女淚崩

2019-05-04 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣大城鄉45歲單親媽媽唐秀陽是居服員，她要照顧4名女兒，大女兒還車禍受傷臥床，每天加班造成脊椎受傷，加上手術過程不順利，她強忍傷痛復健並繼續工作，被形容是大城版阿信；她說，再苦要都下去，希望能看到女兒都能長大、健康並有好歸宿。

唐秀陽當選今年自強母親，與其他9名自強母親，還有2名優秀的模範寄養媽媽，到員林市皇潮鼎宴會館接受表揚。彰化家扶中心兒少保輔導主委、皇穹陵紀念花園總經理邱淑慧代表「財團法人毘盧精舍」捐贈義賣面膜的所得33萬6千元，給彰化家扶做為扶幼基金。

唐秀陽的二女兒小沛是台南某大學三年級學生，知道媽媽今天要接受表揚，4月27日利用周末放假時間，悄悄搭火車到田中，參加彰化家扶中心田中服務處的餅乾教學製作。昨天，小沛先回大城，今天一早陪媽媽到員林參加表揚活動，當小沛雙手獻上自己做的餅乾，說出「媽媽，我愛妳，妳辛苦了」，唐秀陽接過餅乾後立刻淚崩，母女都哭了，非常感人。

其他9名自強母親是北斗鎮36歲沖床及焊接工人黎金沁（越南）、竹塘鄉44歲居服員隆慧（大陸）、田中鎮賣鞋的53歲何華娥、花壇鄉38歲松雅欣（原住民）及34歲陳芊嬑、員林市夜市攤販47歲王雅慧（大陸）、襪子工廠作業員36歲武陶明月（越南）、芬園鄉42歲居服員蔡惠蘭、鹿港鎮76歲阿嬤丁秋月。

2名模範寄養媽媽：二林鎮61歲朱麗瑄先後照顧11名寄養童、彰化市57歲婦人朱麗瑄先後照顧17名寄養童。

家扶田中督導張家燕說，10名受表揚的自強母親，是從彰化縣內1781戶扶助家庭中遴選出9名自強母親，另從彰化發展學園中遴選1名照顧特殊兒童的家長，也從62戶寄養家庭中，遴選出2名優秀的模範寄養媽媽接受表揚。

彰化家扶中心今天表揚自強母親和模範寄養媽媽，安排子女幫媽媽洗腳感恩活動，縣府社會處長王蘭心也幫自強母親洗腳。王蘭心說，每位自強母親都有感人的故事，也都能寫成一本賺人眼淚的勵志書，像花壇鄉松雅欣11年前離婚後，獨自扶養5名未成年子女，還有1名腦性麻痺的女兒娟娟，她為賺更多的錢養家，把看護工轉為大夜班。

松雅欣除積極陪伴娟娟接受肢體復健及水療，也自製許多復健器材，讓娟娟在家也能復健，雖然照料上十分辛苦，松雅欣從不喊累；她常自嘲「因為容易忘記，才能樂觀的看待曾發生在自己身上的困境，也感謝有這些困境，才讓自己現在變得堅韌無比。」。

幾年來，在松雅欣的細心照料下，娟娟的口語表達或肢體動作都有明顯進步，讓她寬心不少，決定給自己一個新的嘗試，參加原住民職訓課程，包含原住民的傳統織布技藝到產品拍攝行銷等。