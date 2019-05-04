張善政不為人知的故事 陪伴失智母親20年

2019-05-04 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



行政院前院長張善政今天應社團法人彰化縣戀戀半線失智協會邀請，在彰化基督教醫院與失智者家屬座談，分享他照顧失智20年母親的歷程，讓在場家屬們一起投入他的生命故事，心靈受到深深的撫慰。

「失智症就是親人不知不覺慢慢離開你的過程，彷彿一場漫長的告別。」張善政說，母親失智20年，語言能力開始退化，最後當她只記得日文的時候，母子根本沒辦法溝通，慢慢也不認得他了。

他說，母親近10年臥床，後期因肺功能退化需要呼吸照護，但對出院轉院該怎麼處理，完全沒有概念；這中間的過程唯有自己走過，才會知道每一位照顧者都是頭一遭走這條長照路。

張善政在座談會中，敘述著陪伴失智母親的點點滴滴，每句話都充滿對母親的思念。他說：「母親燒的菜就是『家』的概念，從小吃母親的菜長大，在國外讀書時特別想念母親的味道，與母親之間記憶的連結，就是母親做的料理，直到現在仍然無法忘懷。」

彰化縣戀戀半線失智協會自103年成立以來，致力於失智家庭服務，針對家屬的需求提供各式服務，如失智症專業講座、諮詢及關懷服務、紓壓工作坊、身心紓壓之旅、失智症社區宣導等，更倡導失智者與家屬的相關權益，希望全民都能重視失智議題，並一起支持失智家庭。

彰化基督教醫院協同總院長郭守仁醫師也到現場鼓勵失智者家屬放下重擔、善待自己，期許透過政府和民間單位協助更多失智家庭，提供資源以減輕家屬的照顧負荷。