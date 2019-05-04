音樂會慶母親節 南投原民孩子天籟獻唱

2019-05-04 19:45 中央社 南投縣4日電



「原來是愛」母親節音樂會今天下午在南投八卦山村民市集登場，台灣原聲童聲合唱團精彩獻唱，讓在場媽媽們留下難忘回憶。

在地甜點品牌「微熱山丘」邀請同樣源自南投縣且享譽國際的台灣原聲童聲合唱團帶來一連串精彩演出，孩童以清亮歌聲演唱茉莉花、快樂天堂等知名歌曲，並帶來震撼人心的打擊樂及嘹亮的無樂器伴奏純人聲演出，在2個小時天籟中，現場上千人提前歡度母親節。

微熱山丘創辦人許銘仁表示，今年音樂會特別邀合唱團孩童的家人一起來聆聽孩子真摯歌聲，由於合唱團常到外地演出，家長忙工作很難到場，許多今天出席的家長都很高興能在家鄉欣賞孩子演出，孩童也走下舞台發送康乃馨，讓出席的母親們都感到很溫馨。

許銘仁說，為回饋在地並幫助合唱團孩童，現場設有CD專輯銷售攤位，讓民眾能將天籟歌聲帶回家，銷售獲民眾熱烈響應，所得將全數作為原聲音樂學校基金，除幫助原聲孩子們快樂正面成長，也盼持續發揮品牌影響力，透過凝聚眾人力量助孩子實現夢想。

許銘仁表示，微熱山丘10年來秉持「發掘在地美好」理念，讓民眾品嚐台灣果實鳳梨的滋味及感受濃厚人情味，基於源自對土地關懷，因此舉辦「原來是愛」母親節音樂會，發揚台灣土地上值得被看見的人事物，也讓南投孩子用歌聲為自己唱出不一樣未來。