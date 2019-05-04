影／微熱山丘音樂會 酷酷嫂和原民小朋友獻唱快樂天堂

2019-05-04 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投微熱山丘下午邀請原聲童聲合唱團舉辦音樂會，酷酷嫂周美青也當神秘嘉賓，現身合唱「快樂天堂」，周美青相當有誠意，還和合唱的小團員田晴「飆高音」，向辛苦的媽媽們致敬，讓在場觀眾相當驚喜。

微熱山丘負責人許銘仁以發現台灣美好品牌理念，邀請玉山腳下的原聲童聲合唱團舉辦音樂會，布農族小朋友的天籟之音，吸引許多遊客和親子坐在場地上聆聽，享受悠閒時光。

原聲童聲合唱團曾參與電影「看見台灣」演出，透過導演齊柏林的空拍鏡頭，小團員手持國旗在玉山山頂高唱拍手歌，感動許多觀眾。

原聲音樂學校校長馬彼得說，現在從國小到高中完整訓練，以往團員是國小中年級以上到高中為主，到高中部現在設在台北，因此今天的演唱會也有十多名國小三年級的小團員上場，他們雖然有些緊張，但天然純淨的聲音，也獲得觀眾的熱烈掌聲加油打氣。

前總統馬英九夫人周美青相當低調，默默支持原聲多年，但今天的演唱會，周美青不僅到場，酷酷嫂還當起特別來賓，上台獻唱，和小團員田晴合唱「快樂天堂」，歌曲快結束兩人還飆高音收尾，周美青誠意十足，獲得觀眾熱烈掌聲，團員們也向在場的媽媽們送上康乃馨表達敬意。

演唱會之前，田晴還和「美青姐姐」討論如何唱快樂天堂，田晴還分享秘訣，唱這首歌就是要開心，笑容要甜一點，就會唱得很好。不過，她說，美青姐姐很親切，笑容很美，不知道她還有個綽號「酷酷嫂」。