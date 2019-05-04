與模範媽媽有約 盧秀燕：聰明媽媽「看破不說破」

2019-05-04 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市社會局今天舉辦模範母親「與市長有約合照活動」，現場計400位模範母親及其親友約2500人熱情參與。受表揚的媽媽們每人都有自己的故事，共同點都是不放棄家庭，孩子擺第一。盧秀燕說，許多媽媽的心願很小很簡單，只要丈夫、孩子、家人健康快樂。做一個好人、做善事，媽媽就很快樂，不是只有母親節要孝順媽媽，每天都要孝順媽媽。

「與市長有約合照活動」今天下午在台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦，包括市長盧秀燕、台中市議會副議長顏莉敏、市議員冉齡軒、吳瓊華等人都到場向模範媽媽們祝賀。

盧秀燕指出，她是六都唯一的女性市長，身爲女性、身爲媽媽，她非常了解媽媽的辛苦和偉大，外界認為媽媽的特質包括刻苦耐勞、溫柔體貼及「看破不說破」的聰明，現代許多媽媽更是與時俱進，透過多元方式自我學習成長，獨立自主更有新想法。

社會局表示，今年台中市接受表揚的模範母親，有許多令人感動的故事。潭子區的劉楊粧女士，歷經丈夫早逝，獨立撫養4名年幼兒子，住家遭逢2次火災燒毀，但她不被命運擊倒，一路帶領家人度過最艱辛的日子，自己陷困不忘在鄰里間熱心助人。

烏日區的耿蔡嬌幼時家境清寒，身為家中長女，堅忍負重，分擔家庭經濟重擔及教養8個弟妹。嫁給榮民，教養3個子女長大成人，平常不時資助並關心需要幫助的鄰居，深受鄰里親友稱許。