劉家夥房重建土牛文化館 台3線上重現客家美建築

2019-05-04 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市石岡土牛客家文化館13週年，客委會今天舉辦慶生活動，以「客藝風華旺客庄」為主軸，老中青客家歌舞演繹，市府客委會主委江俊龍說，將打造山城區成為台中後花園、不老「客」城，在浪漫台三線的文化廊道中成為最具特色及活力的一站，讓到訪遊客感受山城的魅力與人文風采。

石岡土牛客家文化館在格局上保有原地方劉家夥房的形式，包括：公廳（廳下）、廊間、左右橫屋（護龍）、子孫巷、內外門樓、內外禾埕與半月池（魚塘）等。

位在台三線石岡往東勢方向，藏身巷弄中。原址是石岡劉家兩百多年歷史的夥房，原本計畫列為國家三級古蹟，卻因九二一大地震夥房幾乎全毀，劉家子孫與地方人士四處請命，各方的幫助下花7年終於在原地重建，並提供公共化，讓兩三百年的客家生命禮俗得以持續地進行。

江俊龍表示，市長盧秀燕拚經濟主張 「台中富市3」前店後廠自由港的政策，打造山城產業聚落，呈現活力山城風貌，透過在地人文歷史等軟實力，加值客庄，打造山城區成為台中後花園，讓不老「客」城有特色及活力。

中央客家委員會客發中心主任何金樑也表示，透過中央與地方共同推動客家文化，持續注入更多資源推動浪漫台三線，歡迎文史專家書寫編纂村史，呈現最美好的客庄，展現客庄活力，也是台灣的活力。