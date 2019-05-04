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影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，車陣排了約500公尺，儘管園方拉起管制線及插上公告牌，金針花海仍被人潮摧殘得零零落落，「母親花」可能等不到母親節，就要提前告別花期了。

通往虎山岩的虎山街，從今天上午8時左右就湧現人車，民眾為的就是要來虎山岩金針花海「朝聖」， 車流隨後塞到聽竹街，一度車陣長達500公尺，彰化警分局花壇分駐所還調派警網維持交通，虎山岩周邊停滿著車輛，甚至有外地遊客搭著遊覽車專程前來賞花塞車情況可能會延續到傍晚以後。

平時靜肅清幽的虎山岩，這時廣場攤販林立，爭著來搶金針花商機，比過年時還要熱鬧，附近居民見到虎山岩有如此盛況，儘管十分歡喜，但見到人車亂象，造成出入不便也頗有怨言，不禁拜託「塞爆了，拜託麥擱來啊！」

大批人潮更是擠爆金針花海，有遊客形容「人比花多」，儘管園方插上告示牌、拉起管制線，甚至有專人維持秩序，但仍有遊客為了拍照，深入花間踩踏，甚至順手採花，很明顯步道兩側幾乎都有沒花了，加上，連日下雨後，又出大太陽，花況顯得不理想，讓不少遊客大失所望。

不過，因中部難得有金針花海美景，上千遊客依然扶老攜幼前來賞花，儘管天氣炎熱，仍不掩興致。只是虎山岩金針花海目前花況，可能不如預期，加上這兩天假日必然人車很多，來這趟賞花之旅， 遊客要有心理準備，不要敗興而回。

彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，但金針花不禁...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，但金針花不禁摧殘，花況不如預期 。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，但金針花不禁...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，但金針花不禁摧殘，有的枯萎，花況不如預期。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／...
彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮。記者劉明岩／攝影
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賞花塞車

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