影／塞爆了！恐怖車陣500公尺 花壇金針花海被摧殘

2019-05-04 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉虎山岩旁的金針花海近來爆紅，今天適逢周末，湧現恐怖人潮，車陣排了約500公尺，儘管園方拉起管制線及插上公告牌，金針花海仍被人潮摧殘得零零落落，「母親花」可能等不到母親節，就要提前告別花期了。

通往虎山岩的虎山街，從今天上午8時左右就湧現人車，民眾為的就是要來虎山岩金針花海「朝聖」， 車流隨後塞到聽竹街，一度車陣長達500公尺，彰化警分局花壇分駐所還調派警網維持交通，虎山岩周邊停滿著車輛，甚至有外地遊客搭著遊覽車專程前來賞花，塞車情況可能會延續到傍晚以後。

平時靜肅清幽的虎山岩，這時廣場攤販林立，爭著來搶金針花商機，比過年時還要熱鬧，附近居民見到虎山岩有如此盛況，儘管十分歡喜，但見到人車亂象，造成出入不便也頗有怨言，不禁拜託「塞爆了，拜託麥擱來啊！」

大批人潮更是擠爆金針花海，有遊客形容「人比花多」，儘管園方插上告示牌、拉起管制線，甚至有專人維持秩序，但仍有遊客為了拍照，深入花間踩踏，甚至順手採花，很明顯步道兩側幾乎都有沒花了，加上，連日下雨後，又出大太陽，花況顯得不理想，讓不少遊客大失所望。