台中外埔鐵山里母子檔 同獲模範母親及孝行楷模

2019-05-04 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



母親節將至，台中市外埔區今天上午舉辦模範母親暨孝行楷模表揚活動，表揚外埔區11名模範母親及11名孝行楷模，會場上歌舞表演精彩絕倫，氣氛熱鬧。其中，外埔區鐵山里94歲郭洪秀緞與56歲兒子郭照坤，這對母子檔同時上了今年模範母親及孝行楷模，成為地方佳話。

94歲郭洪秀緞，23歲與丈夫郭萬成結為連理，育有3子2女，婚後夫妻胼手胝足，共同經營家庭，扶助先生養家育兒。年輕時除了照料家庭，還會於農忙時期協助家中農務工作，深獲家族稱讚。但丈夫在她48歲時不幸過世，因此她獨自扶養5個小孩，白天下田耕種，晚上挑燈做草蓆，不眠不休、省吃儉用，含辛茹苦拉拔5個孩子長大，榮獲今年模範母親。

56歲兒子郭照坤，3年多前因老母親生了一場大病，擔心溝通問題不願意雇用外勞照顧，為此他辭去最熱愛的教育工作，回來照顧母親，是難得可貴的孝行事蹟。

立法院副院長蔡其昌表示，恭喜所有得獎的模範母親及孝行楷模，行善敬孝是每天都應該要做的事，祝福所有的媽媽們母親節快樂。