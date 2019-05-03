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為什麼巴黎人救古蹟 台灣人拆古蹟？

創世公益園遊會 綠衣天使響應幫助植物人

2019-05-03 21:35聯合報 記者江良誠╱即時報導

去年台北醫院護理之家大火，造成重大傷亡，對創世基金會重度臥床的植物人而言，火災來臨時，難以自行避難，恐危及生命安全。創世草屯院長曾香潓說，草屯院目前有10間寢室、1間觀察室，共安養53名植物人，但國內10年來9起安養機構火災，奪走37條寶貴生命，創世基金會將舉辦公益園遊會，期使每間院房成為就地避難空間，保障植物人及員工安全。

「叭～叭！」南投郵局的綠衣天使，在經理陳樂明帶領下，騎著綠色機車響應創世基金會舉辦的公益園遊會，要親自幫大家把愛心園遊券送出。這次南投郵局特別提供50吋液晶電視作為園遊會摸彩禮，希望號召更多人參與。陳樂明表示，南投郵局拋磚引玉，希望社會大眾一起響應公益，幫助弱勢植物人家庭。

曾香潓說，去年台北醫院護理之家大火，造成重大傷亡，對創世重度臥床的植物人而言，倘若火災來臨時，難以自行避難，恐危及生命安全，院區消防升級，刻不容緩。希望大眾預訂園遊券，可於當天自行使用，或轉捐作二次公益，讓其他社福的弱勢孩子也能到場同樂。

5月25日上午10點到下午3點，在南投中興會堂前廣場舉辦「愛消防 傳平安」公益園遊會，預計設50攤，歡迎參加或認助攤位及園遊券、亦可提供物資或贊助消防升級經費，詳情可洽（049）2551119，歡迎民眾當天同樂。

創世草屯分院將舉辦公益園遊會，改善院內安全，南投郵局綠衣天使率先響應。圖／創世基...
創世草屯分院將舉辦公益園遊會，改善院內安全，南投郵局綠衣天使率先響應。圖／創世基金會提供
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植物人台北醫院郵局

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