彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



自從2年前實施流浪狗零撲殺後，野狗大增，甚至最近彰化市又傳出流浪犬咬人事件，而且經常有網友po流浪狗大軍橫行街道，由於目前彰化縣立員林流浪犬收容所收容量最高僅161隻，但粗估全縣流浪犬有7100隻，彰化市長林世賢己決定要覓地設臨時收容所，不過最重要的也要積極為狗狗結紮。

近來彰化市民聞狗色變，有民眾上臉書彰化人大小事po出她被流浪狗咬傷事件，引起熱議，許多民眾分享小孩被狗追，及在彰化市南郭路、旭光路、大埔路、延平路、民族路等處都曾出現流浪狗大軍，有的還追機車。

由於以往還曾發生機車騎士被追摔車身亡事件，流浪狗在市場附近徘徊也造成環境髒亂，民眾很憤慨的說「到底是人命重要？還是狗重要？」

彰化動物防疫所所長董孟治表示，員林流浪犬收容所收容量最高161隻，目前收容144隻，由於收容量有限，只能捕捉有咬人或傷人疑慮的狗。以往還未實施零撲殺時，彰化縣每年經公告12天無人領養被安樂死的流浪狗約有一、二千隻，光彰化市的流浪狗粗估就有一千多隻。

林世賢表示，市民對流浪狗的反彈聲浪大，希望彰化縣府和市公所一起解決流浪狗問題，一定要再設臨時收容所，否則流浪狗問題會愈來愈嚴重，市公所已找到較偏僻的高速公路、快速道路高架下方適合做臨時收容所地點，公所願意負責維護管理等相關工作，也希望縣府能補助硬體設施經費。

獸醫出身的林世賢也提醒民眾，若看到流浪狗，千萬別跑，可定點和狗對峙，狗就不會攻擊人。