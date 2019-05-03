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彰化流浪狗大軍橫行街頭還咬人 民眾：人命不如狗命？

2019-05-03 20:00聯合報 記者林宛諭╱即時報導

自從2年前實施流浪狗零撲殺後，野狗大增，甚至最近彰化市又傳出流浪犬咬人事件，而且經常有網友po流浪狗大軍橫行街道，由於目前彰化縣立員林流浪犬收容所收容量最高僅161隻，但粗估全縣流浪犬有7100隻，彰化市長林世賢己決定要覓地設臨時收容所，不過最重要的也要積極為狗狗結紮

近來彰化市民聞狗色變，有民眾上臉書彰化人大小事po出她被流浪狗咬傷事件，引起熱議，許多民眾分享小孩被狗追，及在彰化市南郭路、旭光路、大埔路、延平路、民族路等處都曾出現流浪狗大軍，有的還追機車。

由於以往還曾發生機車騎士被追摔車身亡事件，流浪狗在市場附近徘徊也造成環境髒亂，民眾很憤慨的說「到底是人命重要？還是狗重要？」

彰化動物防疫所所長董孟治表示，員林流浪犬收容所收容量最高161隻，目前收容144隻，由於收容量有限，只能捕捉有咬人或傷人疑慮的狗。以往還未實施零撲殺時，彰化縣每年經公告12天無人領養被安樂死的流浪狗約有一、二千隻，光彰化市的流浪狗粗估就有一千多隻。

林世賢表示，市民對流浪狗的反彈聲浪大，希望彰化縣府和市公所一起解決流浪狗問題，一定要再設臨時收容所，否則流浪狗問題會愈來愈嚴重，市公所已找到較偏僻的高速公路、快速道路高架下方適合做臨時收容所地點，公所願意負責維護管理等相關工作，也希望縣府能補助硬體設施經費。

獸醫出身的林世賢也提醒民眾，若看到流浪狗，千萬別跑，可定點和狗對峙，狗就不會攻擊人。

董孟治說，今年縣府有偏550萬元進行狗狗結紮，家犬的母犬結紮可補助1500元、公犬補助800元，也將進行下鄉節育三合一宣導計劃，約可為500隻狗節紮，並將透過動保團體及清潔隊幫250隻流浪犬結紮，也希望民眾支持狗狗節育，並不要亂棄養狗。

彰化市民在臉書彰化人大小事po出前幾天她被流浪狗咬傷事件，引起熱議。圖／翻攝
彰化市民在臉書彰化人大小事po出前幾天她被流浪狗咬傷事件，引起熱議。圖／翻攝
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日前也有民眾po出在彰化市區出現流浪狗大軍，有的狗還追人追機車，讓大家生活在流浪...
日前也有民眾po出在彰化市區出現流浪狗大軍，有的狗還追人追機車，讓大家生活在流浪狗恐懼中。圖／翻攝
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彰化流浪狗為患，有善心人士提供私人土地收容流浪狗。記者林宛諭彰化市民在臉書彰化人...
彰化流浪狗為患，有善心人士提供私人土地收容流浪狗。記者林宛諭彰化市民在臉書彰化人大小事po出前幾天她被流浪狗咬傷事件，引起熱議。記者林宛諭／攝影
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流浪狗流浪犬結紮

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