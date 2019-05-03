縣長媽媽講故事 半線旅讀還可拿獎品

2019-05-03 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府與教育部國教署共同斥資九千多萬元在彰化縣內36校設置學校社區共讀站，王惠美說，也希望家長多陪著孩子閱讀，不要讓孩子沈迷在3C產品中，文化局也從4月23到6月23日舉辦「半線旅讀」活動推廣閱讀。

王惠美說，縣府與教育部共同推動的學校社區共讀站，目前已經完成設置25所，今年到明年將再完成11所，她每個月也選擇一間學校，到學校對小朋友說故事，以推廣閱讀。

今天王惠美與教育處長陳逸玲、大嘉國小校長張通信一起陪著小朋友說故事，縣政府也準備田尾鄉農會提供的康乃馨，由縣長媽咪發給小朋友們，作為帶回家給媽咪的母親節驚喜禮物，縣長媽咪昨天講的故事是「小蝌蚪找媽媽」，小朋友聽得津津有味。

王惠美說，她期望透過到學校社區共讀站說故事，讓鄉親知道周遭有非常多的學校是可以和社區一起共享圖書資源，培養地方的讀書風氣，現在小朋友多傾向使用3C電子用品，她希望家長們能鼓勵孩子，帶孩子到圖書館多看一些書，透過書籍能讓孩子的智慧成長，個性會更加穩定與專注。