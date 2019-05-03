親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南鐵東移迫遷案
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

五四運動在台灣：戰後國語運動的實踐

懸日美景初登場！氣象局：6日前有機會在這位置看到

縣長媽媽講故事 半線旅讀還可拿獎品

2019-05-03 19:21聯合報 記者林宛諭╱即時報導

縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府與教育部國教署共同斥資九千多萬元在彰化縣內36校設置學校社區共讀站，王惠美說，也希望家長多陪著孩子閱讀，不要讓孩子沈迷在3C產品中，文化局也從4月23到6月23日舉辦「半線旅讀」活動推廣閱讀。

王惠美說，縣府與教育部共同推動的學校社區共讀站，目前已經完成設置25所，今年到明年將再完成11所，她每個月也選擇一間學校，到學校對小朋友說故事，以推廣閱讀。

今天王惠美與教育處長陳逸玲、大嘉國小校長張通信一起陪著小朋友說故事，縣政府也準備田尾鄉農會提供的康乃馨，由縣長媽咪發給小朋友們，作為帶回家給媽咪的母親節驚喜禮物，縣長媽咪昨天講的故事是「小蝌蚪找媽媽」，小朋友聽得津津有味。

王惠美說，她期望透過到學校社區共讀站說故事，讓鄉親知道周遭有非常多的學校是可以和社區一起共享圖書資源，培養地方的讀書風氣，現在小朋友多傾向使用3C電子用品，她希望家長們能鼓勵孩子，帶孩子到圖書館多看一些書，透過書籍能讓孩子的智慧成長，個性會更加穩定與專注。

彰化縣文化局也從4月23到6月23日舉辦「半線旅讀」活動，除了有行旅紙上主題書展，還有城市文學放映會等，並有集點送小禮活動，只要在縣立圖書館累積借閱滿40冊圖書，搭配參加半線尋蹤闖關活動、城市文學放映會、走讀彰化文學故事、「阿寶跑水趣．八堡圳傳奇」繪本導讀等活動，即可兌換珪藻土彩繪吸水墊或下午茶杯組。

縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，彰化縣政府與教育部國教署共...
縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，彰化縣政府與教育部國教署共同推動「校社區化改造計畫-學校區共讀站」，斥資九千多萬元在彰化縣內36校設置學校社區共讀站。記者林宛諭／攝影
分享
縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，小朋友聽得津津有味，彰化縣...
縣長媽咪王惠美今天到大嘉國小社區共讀站為小朋友說故事，小朋友聽得津津有味，彰化縣政府與教育部國教署共同推動「校社區化改造計畫-學校區共讀站」，斥資九千多萬元在彰化縣內36校設置學校社區共讀站。記者林宛諭／攝影
分享

王惠美教育部

相關新聞

洪慈庸批不顧后里 楊瓊瓔：不像林佳龍把花博一分為三

2019-05-02 19:50

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

王惠美為彰化學童說故事 推廣閱讀風氣

2019-05-03 12:59

落實垃圾分類／南投黑色垃圾袋 全面破袋稽查

2019-05-02 23:38

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35

彰化交通3建設 林佳龍：加速推動

2019-05-02 23:35

南山截水溝3期 盧秀燕爭取中央續做

2019-05-02 23:31

田中乾德宮誰來管紛擾不停 公所介入恐有難度

2019-05-02 17:09

大肚、和美跨河橋梁計畫 確定進行規劃設計

2019-05-02 16:34

視察彰化交通建設 林佳龍：交通部全力支持

2019-05-02 16:11

六都唯一出席行政院會 盧秀燕盼中央再支持南山截水溝

2019-05-02 16:07

田中公所成全縣最早下班 新制上路第一天兵荒馬亂

2019-05-02 15:55

中市啟動第2波荔枝椿象卵片收購 每片加碼至5元

2019-05-02 14:24

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

未婚波麗士照過來！鏡頭廠董座擇婿條件須警察

2019-05-03 12:14

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

2019-05-03 10:27

南鐵東移今強拆 地主：這是我的土地 我半毛錢都不要

2019-05-03 08:30

久等了！桃園經國轉運站6日啟用 每天營運330班次

2019-05-03 12:11

彰化縣警局人事大風吹 分局長吹完換偵查隊長吹

2019-05-03 14:55

台鐵屏東、潮州站新建完工後 周邊店面兩樣情

2019-05-03 14:34

為何不找林昆鋒回任發言人？柯文哲：5萬8實在太低了

2019-05-03 11:02

高市首季死亡車禍爆增 韓國瑜坦言首見統整數字

2019-05-03 18:20

今天不拆了！南鐵東移引陳抗 鐵道局：暫緩拆除再溝通

2019-05-03 10:35

南鐵東移迫遷 徐世榮：蔡總統還記得您說過的話嗎？

2019-05-03 08:28

敬老卡搭台北捷運 新北可以 桃園也要

2019-05-02 23:39

基隆13年來最大筆土徵稅2.5億元 中和羊毛賣土地廠房

2019-05-02 21:17

澄清絕沒急拆 南市府：依法院判決

2019-05-02 23:44

新北「通血管」 6大交通瓶頸將陸續紓解

2019-05-02 23:41

「你要變成柯黑媒體？」柯文哲：我對假新聞實在受不了

2019-05-03 11:36

解二階輕軌爭議 韓國瑜提5方案

2019-05-02 23:13

都更減稅大利多 北市率先實施

2019-05-03 11:20

影／雙和醫院B基地動工 兩棟大樓2022年完工

2019-05-03 12:34

高雄自強陸橋拆除 韓國瑜：提供民眾安全回家的路

2019-05-03 17:08

按一下鈕 高市等公車免招手

2019-05-02 23:22

南鐵拒遷戶今強拆 自救會向總統求救

2019-05-02 23:39

家長注意！新竹縣幼兒園5月31日、6月1日登記

2019-05-03 17:54

宜蘭好玩 三星安農溪泛舟季登場了

2019-05-03 09:02

中市將標售清水鰲峰段公有地 挨批

2019-05-02 23:35

九份迓媽祖看鑾轎爬樓梯奇景 想拍好照提前2小時卡位

2019-05-03 14:53

南鐵強拆暫緩 黃偉哲：建議全區公告拆除避免爭議

2019-05-03 12:12

柯自爆發言人薪資僅5萬8 林昆鋒：香蕉只能請得起猴子

2019-05-03 11:51

柯文哲海選徵才薪資58K 是磨練的位置要「吃苦耐勞」

2019-05-03 11:21

大批養殖漁民反光電 黃偉哲盼台電與居民妥善協商

2019-05-03 12:20

「網美」拍照裝可愛 害慘南美館二館

2019-05-02 23:35

信不信？這裡的火葬爐坑無塵無味 還像飯店的電梯間

2019-05-03 08:21

南鐵地下化今開拆 居民：搶救百年古井清代古牆

2019-05-03 09:33

綠民代質疑韓國瑜簽MOU不落實 農業局：已執行逾1億元

2019-05-03 17:35

影／韓國瑜明天參加春吶 上台唱「讀你」

2019-05-03 11:54

彰化交通3建設 林佳龍：加速推動

2019-05-02 23:35

「反對種電！」台南逾500漁民抗議 憂破壞生態

2019-05-03 11:07

桃市4小學創新雙語教學成效好 老校起死回生

2019-05-02 22:18

高山挖成禿頭 台14甲防落石工程暫停

2019-05-03 00:37

韓國瑜任用程建騰惹議 綠營：是利益迴避的質疑

2019-05-03 14:10

反南鐵東移自救會民進黨前抗議 賴清德蔡英文都挨批

2019-05-03 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top