盧秀燕親點「這個」為台中市吉祥物 民眾超滿意

2019-05-03 20:21 聯合新聞網 綜合報導



石虎家族與歐米馬成為台中市吉祥物，民眾一致好評。圖擷自／石虎家族Love&Lif 分享 facebook

2018台中世界花卉博覽會中，以石虎形象設計為花博的吉祥物，除了喚醒社會對台灣保育動物的重視，吉祥物「石虎一家」也大受歡迎，甚至在臉書開設粉絲專頁，還有3.6萬的粉絲追蹤。雖然花博結束了，但粉絲也不用太傷心，因為石虎一家以後將作為台中市的吉祥物繼續活動！

粉專「石虎家族Love&Life」自從花博結束後，頻頻發文暗示虎爸遭遇中年失業危機，逗趣表示「上有隔壁鄰居老馬，下有來虎、樂虎和親愛的老婆，虎爸覺得這樣下去不是辦法，於是來到就業服務台尋求幫忙」，而在今（3）日釋出的影片中，台中市長盧秀燕親自幫石虎一家解決煩惱，在「面試」過後決定聘請石虎家族與歐米馬為城市代言人，一起行銷台中。

「虎爸求職記」系列影片中的第一集，拍攝虎爸到台中市就業服務處繳交資料，說明申請就業協助時的流程，需繳交個人身分證明文件，再填寫基本資料，最後領回證件等待通知。而這次的石虎家族面試影片，除了紀錄石虎家族與面試官盧秀燕的逗趣互動，各吉祥物的屬性也公開，虎爸擅長農業是農夫界的扛壩子、虎媽拿出「台中太陽餅」為糕餅達人，樂虎來虎組成唱跳團體，歐米馬爺爺則是自誇為最火紅的導覽人員。

盧秀燕在影片中期許石虎家族未來投入關懷弱勢、城市觀光行銷等活動，以帶給市民愛與歡樂。網友們也都相當滿意台中市府的安排，表示「謝謝盧市長給石虎家族一個重生的機會，很高興石虎家族成為台中城市的代言人，替石虎家族感到高興」、「有見面會的時間嗎」、「獨一無二的台中市吉祥物。以後又可以常常看到石虎家族跟歐米馬」。