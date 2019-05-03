拚觀光 南投縣府邀縣內業者到新北行銷春旅

2019-05-03 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



春季是旅遊弱勢季節，今年南投縣府決定強化春旅力道，副縣長陳正昇今天帶著縣內各觀光公協會理事長到新北，在板橋希爾頓飯店辦春旅專案說明會及觀光產業媒合會。南投旅館商業同業公會理事長林志穎說，近年以企業旅遊為主，將在各科學園區推廣團體旅遊，讓南投觀光產業能和台北同業、部落客、電商交流，創造商機。

交通部觀光局自4月1日起補助縣市政府辦理春旅專案，南投縣府除說明春旅補助專案，也邀請業者現場行銷，其中交通部觀光局副局長周廷彰、入境旅遊協會理事長王全玉、台灣觀光發展協會理事長林進榮和品保協會副理事長黃文卿都出席，了解南投春旅套裝內容。

春旅補助專案分為「A案自由行」、「B案團體補助」及「C案特色活動」，執行期間為4月到6月。南投業者北上參展媒合的名單中，「蘿西家族─南投稅務出張所」是南投市妖怪村新景點，屬於南投縣府文化局ROT案。

「A案自由行」逢周日到周四入住合作旅宿，每人住宿限1次補助500元，但18到40歲青年到離島或小鎮民宿可各加碼500 元。南投縣加碼南投好玩卡及電子消費券，除補貼住宿，單人最多可享2750元優惠。

「B案團體補助」補助旅行社春季出團到南投經典小鎮一遊，申請推出就被秒殺，上月15日全數預約完畢，仍想參加只能登記候補。

「C案特色活動」預計由縣府整合縣內業者及公協會推「螢火蟲季」、「茶竹旅遊」、「星空季」等特色活動，希望旅行社包裝後帶動更深度、多日遊程。