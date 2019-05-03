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台水第四區處埋設管線 解決國姓鄉缺水問題

2019-05-03 14:06聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣國姓鄉福龜村長久靠山泉水充當民生用水，自來水接用意願相對低落，但氣候變遷豐枯水期越發明顯，導致山泉水不足造成生活不便，台水公司第四區最近動工改善福龜村第10、11、18鄰供水，埋設自來水管且選用延性鑄鐵管，其使用年限高達40年，估計9月中完工，改善當地缺水困境。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，福龜村居民對於自來水需求逐漸增加，在立委蔡培慧及村長期爭取經濟部水利署經費，在去年1獲得「前瞻基礎建設計畫─無自來水地區供水改善計畫」補助工程經費。

主要由水利署補助工程經費1450萬元、南投縣政府補助路修費705萬8400元及公路總局補助路修費716萬7600元，合計2873萬元，共有29戶居民受益，平均每戶補助金額約達99萬元。如受益戶數接用自來水，估計福龜村供水普及率將由36.58%上升至40.83%，國姓鄉供水普及率將由43.73%上升至44.20%。

後續29戶無自來水申請戶還可向南投縣政府，申請「用戶外線工程費用」補助，依規定可申請20米內之用戶外線工程費用全額補助，降低用戶申請自來水之負擔。未來台水公司第四區處將持續配合經濟部水利署推動延管工程，並貫徹台水「提升自來水普及率」目標，全力解決民生用水問題。

南投縣國姓鄉福龜村長期缺少自來水，台水第四區處最近動工埋設管線，預計9月後居民就...
南投縣國姓鄉福龜村長期缺少自來水，台水第四區處最近動工埋設管線，預計9月後居民就有安全的自來水可使用。圖／台水公司提供
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水利署氣候變遷

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