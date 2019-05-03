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王惠美為彰化學童說故事 推廣閱讀風氣

2019-05-03 12:59中央社 彰化3日電

彰化縣長王惠美。 圖／聯合報系資料照片
彰化縣長王惠美。 圖／聯合報系資料照片
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彰化縣長王惠美今天化身為說故事媽媽，為彰化大嘉國小的學童說小蝌蚪找媽媽的故事，王惠美說，縣內許多學校都設有社區共讀站，期盼家長帶兒童來閱讀，培養閱讀習慣。

彰化縣長王惠美今天來到彰化和美鎮的大嘉國小，了解學校設置的社區共讀站使用情形，也為大嘉國小附設幼兒園的30名學童說故事，王惠美為學童說小蝌蚪在池塘想要找青蛙媽媽，卻碰上螃蟹等的故事。

王惠美說，縣府也改建各校的圖書館，讓讀書環境更適合兒童，每個月也會選擇1所學校，舉辦共讀活動，一起來讀書，一起來講故事，也讓鄉親知道周遭有許多學校的圖書館可供利用，培養讀書風氣。

王惠美表示，許多兒童都沉迷於智慧型手機、平板電腦等3C產品，希望透過閱讀，讓家長帶著兒童一起讀書，讓他們藉由閱讀增長智慧，個性更穩定和專注，未來在學習上有所成長，也歡迎家長帶著兒童一起到學校所設置的社區共讀站閱讀。

彰化縣政府教育處指出，106年到109年的前瞻計畫，預計在彰化縣設立36個學校社區共讀站，目前已完成25校；此外，彰化縣政府也編列經費辦理「書福悅讀」計畫，挑選具有設計特色的圖書館或圖書室，邀請縣長到學校說故事，與師生互動，也讓民眾了解彰化縣政府辦理學校社區共讀站及「書福悅讀」的成果，以推動縣民就近閱讀的目標。

王惠美圖書館

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